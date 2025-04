Alperi seguirá al frente del SOMA tras lograr el apoyo de los 80 delegados

José Luis Alperi, secretario general del SOMA-FITAG-UGT desde septiembre de 2013, seguirá cuatro años más al frente del sindicato. En el congreso celebrado en el pozo Sotón la candidatura de Alperi (la única que se presentó) obtuvo en la votación el respaldo unánime de los ochenta delegados participantes.

Adrián Barbón se dirige a los asistentes al congreso. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Alperi aseguró que para el SOMA-FITAG-UGT "Asturias ha sido siempre minería, industria y energía y queremos que siga siéndolo. No será la minería de los 20.000 mineros sacando carbón, pero será una minería de elementos no metálicos o de recursos minerales estratégicos, que no vayamos a buscar fuera si los tenemos aquí. Y una minería que aproveche el patrimonio que tenemos porque no hay en casi ningún otro sitio del mundo unas instalaciones tan particulares como son las minas, y aquí las tenemos", aseguró Alperi, aludiendo a nuevos usos como los centros de datos informáticos.

También instó a "aprovechar el PERTE de descarbonización industrial" para revitalizar el sector "y no perder pie en los procesos de cambio que se están dando en el mundo. La Asturias del futuro va a ser distinta, pero va a ser industrial. No nos quepa ninguna duda". Y será también, señaló Alperi, "una Asturias energética, ya no quemando carbón, que puede aprovechar otros recursos, como por ejemplo Hunosa con un bombeo inverso ( en los pozos) o con un parque de renovables. O con un almacenamiento energético bien diseñado, hidráulico y con baterías. No podemos poner puertas al campo".

También instó a alcanzar pactos de estado en materia energética porque "este tipo de políticas no pueden estar supeditadas a ciclos políticos. No puede ser que cada cuatro años tengamos un boom de renovables y después vayamos a construir centrales nucleares". No faltó una alusión a la negociación del plan de Hunosa, para la que demandó el apoyo de Adrián Barbón, que estuvo entre los asistentes al congreso. "Hunosa debe tener su plan de futuro. Presidente, vamos a necesitar mucha ayuda porque no veo yo plan en Hunosa ni en SEPI de poner un plan de futuro encima de la mesa que garantice esa transformación de la empresa que acordamos en 2019. Y que requiere que esa deuda histórica no saldada con Asturias por fin permita pensar en estas Cuencas en futuro y en generar empleo en una empresa pública".

Adrián Barbón, por su parte, elogió la "renovación de las cuencas mineras" a través de "proyectos alternativos como los de los pozos Nicolasa, Carrio o Santiago, todos ellos exigidos por el SOMA y que son una ventana a la esperanza para nuevas oportunidades". Aseguró que hay "proyectos potentes" en marcha que muestran que las Cuencas "están iniciando una reactivación económica y para eso necesitamos unidad, de los ayuntamientos, de la Universidad, de los sindicatos y también de Hunosa".

Adrián Barbón, como hicieron el resto de intervinientes en el acto de inauguración, también tuvo palabras de recuerdo para los cinco fallecidos en el accidente minero de Cerredo. Antes, los asistentes pudieron escuchar una emotiva grabación con dos poemas para rendirles tributo, recitados por Ariana Sánchez y obra de Luis Pérez Capitán, secretario de Recursos y Estudios de UGT federal, y Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura. Gutiérrez fue una de las consejeras que, junto a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, acompañaron a Barbón.

El presidente regional, que instó a "no hacerle el juego a la mafia empresarial que hay por detrás" del "caso Blue Solving", expuso que Borja Sánchez, que "acaba de asumir las materias de Industria y Minería, tiene un mandato, que es remover cielo y tierra y analizarlo todo para que el caso Blue Solving no vuelva a repetirse". Y añadió que "la comisión parlamentaria partidista y política" impulsada para investigar el accidente tiene como objetivo "generar ruido, confusión y ocultar los avances de la triple investigación (judicial, técnica y administrativa) en marcha. Y, curiosamente, tapar a Blue Solving y difuminar las responsabilidades de la empresa".

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, instó, por su parte, a "aprovechar las oportunidades que se abren para industria en la región; Jenaro Martínez, secretario general de UGT-FICA Asturias, hizo un llamamiento a la "unidad de las fuerzas progresistas ante la ola reaccionaria"; y José Manuel Zapico, secretario general de CC OO de Asturias, reclamó "una industria fuerte y tecnológicamente avanzada". José Ramón Martín Ardines, alcalde de San Martín, destacó la importancia del SOMA como "pilar imprescindible" de las Cuencas.