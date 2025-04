Historia de Asturias redescubierta: El "castro" de Tiós es en realidad un castillo del siglo VIII

El proyecto "Pintaius" para poner en valor el patrimonio histórico de Lena sigue su cruso, y lo ha hecho con un relevante descubrimiento para todos los asturianos.Este plan, coordinado por Jorge Oca, tenía dos objetivos. Por un lado, recuperar la historia del soldado romano "Pintaius", del que se ha ido estudiando su morfología hasta lograr obtener una reproducción del mismo, tanto de su busto como de sus ropajes. Y por el otro, hacer un mapa de los castros del concejo, y estudiar su origen y estado. Sin embargo, la arqueología siempre deja sorpresas, y es la que se llevaron los participantes en este proyecto al analizar las muestras recogidas en la localidad de Tiós. "No se trata de un castro como planteamos, sino de un castillo que data del siglo VIII, en los orígenes del Reino de Asturias", explicaba el arqueólogo Alfonso Fanjul Peraza, durante la presentación de los resultados de la segunda fase de este proyecto.

Previamente, Jorge Oca,explicaba que "si en la primera fase le pusimos cara al soldado Pintaius, ahora lo que hicimos fue la reconstrucción de cuerpo completo, con la vestimenta y el estandarte". Además, explicó que durante la segunda fase también "se elaboró un mapa tridimensional de los de los enclaves castreños que tenemos en el Huerna", trabajando en una excavación en uno de ellos, el de Tiós.

Para explicar estas labores y sus resultados tomó la palabra Alfonso Fanjul. "El plan es datar un yacimiento por año, ya que tenemos una serie de asentamientos fortificados de los cuales no conocemos la época a la que pertenecen", explicaba el arqueólogo sobre el plan de desarrollo del proyecto "Pintaius". Y en esta primera campaña, el arqueólogo señaló que la intervención se desarrolló en la zona llamada "Castillo de Tiós". "Se ha hecho una limpieza de los estratos y hemos obtenido más de 200 muestras: desde restos de huesos que consumieron los habitantes de la fortificación a cerámicas o restos de molinos y carbones", expuso. En el análisis de estos hallazgos llegaba la sorpresa. "Comprobamos que no se trata de un castro como nos planteábamos, sino que lo que nos está dando la prueba del Carbono 14 es que estamos ante una fortificación, un castillo del siglo VIII, en los orígenes del reino de Asturias", explicaba Fanjul.

Investigadores, trabajando en uno de los cortes del que se creía castro del Castiel.lu de Tiós. / D. O.

El arquéologo señaló que la ocupación de este castillo "continúa en el tiempo durante buena parte de la Edad Media". "Es una sorpresa no solo porque no era un castro como estaba inicialmente catalogado, sino que gracias a la excavación sabemos que esta sería la segunda fortaleza que hay en Asturias con dataciones del siglo VIII, de ese momento tan interesante como el orígen del reino de Asturias", agregó. Para Alfonso Fanjul, "después del Castillo de Gauzón ahora tenemos el Castillo de Lena, y eso supone tener un yacimiento muy importante a la hora de estudiar ese periodo del que no hay muchos datos arqueológicos". "Es muy interesante saber que en la época de Pelayo hubiera una fortificación aquí y que está intacta, ya que salvo nuestra pequeña intervención, el resto de la zona tiene una enorme cantidad de material arqueológico para estudiar".

El arqueólgo señaló que seguirán buscando en el resto de yacimientos cual es el castro al que se vincula al soldado "Pintaius", que da nombre y origen a la investigación. "La idea es seguir datando cada año un yacimiento y saber de qué época son exactamente para poder aclarar cuál es ese yacimiento al que vinculan a Pintaius, que sería un lugar ocupado en la primera mitad del siglo I después de Cristo", abundó el experto.

Forma

Mientras, Sara Díaz Pinar, también participante en el proyecto, explicó la parte que afectaba directamente al soldado "Pintaius". "Lo que hicimos primero fue sacar, por así decirlo, el cuerpo de la lápida, para saber como era la zona del busto y sus accesorios", explicó. Ahora, en la segunda fase, la novedad fue reconstruir la vestimenta que este soldado llevaba. "Nos basamos en los escritos y las investigaciones de Jorge Oca", explicó Díaz Pinar. "Lo que descubrimos es que llevaba una piel de oso para protegerse del frío, y lo que es muy llamativo es el signum, que mostraba su rango", aclaró.