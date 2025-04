El PP acusa a PSOE e IU de "pasarse la pelota" para eludir sus responsabilidades con los retrasos del plan de vías de Langreo

El PP regional acusó este viernes al gobierno de coalición (PSOE-IU) del Principado de "tomar el pelo" a los vecinos de Langreo y "pasarse la pelota unos a otros" para eludir sus responsabilidades sobre el plan de vías del concejo. Aludieron a los retrasos tanto en la urbanización de los terrenos liberados por las vías, competencia de la Consejería de Movilidad liderada por el socialista Alejandro Calvo, como a la indefinición del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente, que depende de la Consejería de Ordenación del Territorio que dirige Ovidio Zapico, coordinador regional de IU.

Así lo explicaron los diputados populares Pedro de Rueda y Manuel Cifuentes, tras mantener una reunión en la Junta General con representantes de la Plataforma por el Soterramiento de las vías de Feve en Langreo, en la que también participaron el parlamentario Rafael Alonso y la presidenta del PP de Langreo, Ana Clavería.

De Rueda inició su argumentación hablando de los retrasos en la ejecución del soterramiento. "Esto parece un cuento, empieza en 2009, pero lo que suena a chiste no lo es. El entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, consiguió que se le cedieran las competencias de la obra porque decía que el Estado lo estaba retrasando. Y anunció muy ufano que en 35 meses iba a estar hecho. Tenía, por tanto, que estar acabado en 2012 y aquí estamos, en 2025, y ni siquiera los trenes circulan por el túnel, aunque dicen que será inmediato".

"Y la ordenación de toda la zona", prosiguió el parlamentario popular, "ni está ni se la espera". "Y tenemos serias dudas de que se vaya a hacer como en su día se prometió. Ahora los consejeros se dedican a pasarse la pelota y no asumir ningún tipo de responsabilidad. Al PP nos parece impresentable y el hoy consejero de Ordenación del Territorio, que lleva el PERI de El Puente, pensaba lo mismo cuando estaba en la oposición. El consejero de Movilidad lo que hace es quitarse la pelota de encima y pasársela a Ovidio Zapico, que a su vez se la devuelve a él".

De Rueda aseguró que "los perjudicados son los vecinos y mucho nos tememos que, como con tantas cosas, el dinero de esta obra no acabe aquí. No hemos parado nunca y no vamos a parar reclamando soluciones".

Por su parte, el diputado Manuel Cifuentes expuso que "resulta preocupante la evolución de Ovidio Zapico sobre este tema. En marzo de 2021, en la oposición, era muy firme con el Gobierno regional del PSOE diciendo que había que poner todo el dinero que hiciera falta para el PERI de El Puente. Están echando balones fuera intentando marear a los vecinos, sin decir nada concreto de lo que se va a hacer, ni inversiones ni plazos". Ya añadió que "esta táctica del gobierno de coalición consiste en pasarse la pelota el uno al otro. La tomadura de pelo del PSOE de veinte años es ahora una tomadura de pelo a dos voces, del PSOE e IU".