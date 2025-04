José Luis Alperi, reelegido secretario general del SOMA-FITAG-UGT: "Dudo mucho que la Junta aporte certezas sobre Cerredo"

José Luis Alperi Jove reafirmó en la tarde del pasado jueves, en el congreso celebrado en el pozo Sotón, su liderazgo al frente del SOMA-FITAG-UGT. Lo hizo sin ningún tipo de contestación interna, tras recibir su candidatura (la única que se presentaba) el voto favorable de los ochenta delegados presentes, que representaban a los 7.000 afiliados de la centenaria organización sindical fundada por Manuel Llaneza.

¿Qué valoración hace de la votación del congreso?

Viene a confirmar que hay una labor de continuidad que está bien valorada por la militancia. Nosotros, como sindicato, intentamos funcionar en equipo, a través de la ejecutiva, los sindicatos comarcales, los comités, las secciones sindicales y los delegados.

¿Qué objetivos se marca para los próximos cuatro años?

Como dije en el congreso, hay una Asturias que tradicionalmente ha sido minera, industrial y energética. Y desde el SOMA vamos a intentar que siga siendo así porque eso tiene un efecto tractor para generar empleo estable y de calidad. Queremos adaptar los procesos de la industria a las nuevas exigencias, sobre todo a nivel medioambiental. Por ejemplo, a través del PERTE de descarbonización, haciendo que las empresas asturianas concurran a él para transformar sus procesos productivos.

¿Puede pervivir un SOMA sin minas?

El SOMA es una seña de identidad. La gente se siente protegida e identificada con este sindicato. Somos más que minería. Englobamos sectores como el químico, el agroalimentario y el energético. Y en el SOMA hay una forma de hacer sindicalismo en la que los trabajadores se sienten a gusto, como muestran las elecciones sindicales.

Hace unos años, la autonomía del SOMA estuvo amenazada por el plan para fusionarse con el metal en la Federación de Industria (FICA), ¿teme nuevos intentos?

El proceso que se afrontó en su momento está normalizado. Y a la vista del congreso podemos decir que hay una normal convivencia en Asturias. Nosotros estamos muy a gusto así y entiendo que UGT-FICA también lo está.

En el congreso manifestó su inquietud con el ritmo de la negociación del plan de Hunosa.

En el congreso lo dije y el presidente del Principado se ofreció a ayudarnos. La FSA tiene claro que SEPI tiene que presentar un plan de futuro para Hunosa y lo va a defender. El Presidente nos dijo que estaba totalmente de acuerdo y que nos apoyaría para buscar un auténtico plan de futuro . Ahora, la negociación con SEPI está en una situación un poco extraña y no tenemos buenas sensaciones. La SEPI parece que no pretende apostar por el futuro de Hunosa, no pretende consolidar su transformación en una empresa energética y medioambiental, como firmamos en 2019. Vamos a ser muy exigentes y así se lo dijimos a Adrián Barbón. Hunosa tiene que dotarse de un plan de futuro, que pasa por empezar a generar empleo y actividad en unos territorios en los que tiene una deuda histórica no saldada. En la negociación nos habíamos dado un plazo para que SEPI estudiase proyectos que pusiera encima de la mesa, porque hasta el momento no había propuesto nada, y veremos cuando se reanude cuál es su planteamiento.

¿Cómo valora la evolución de los proyectos para dar nuevos usos a los pozos, que destacó Barbón en el congreso?

La verdad es nosotros vemos poco avance en los proyectos. Yo sé, como dijo el presidente, que están arrancando algunos proyectos pero realmente sentimos que no hay esa puesta en marcha de esa actividad alternativa. El parque de renovables que debería abanderar Hunosa en San Nicolás no está; el centro nacional entrenamiento en rescates no está; y en el aprovechamiento del agua de mina queda mucho por hacer. Parece que en San Jorge se va a hacer un centro de almacenamiento de datos, pero quizá nosotros somos más ambiciosos y nos gustaría que fuese un proyecto mayor y más potente. Ahora mismo, a nuestro juicio, hay todavía una deuda histórica con las Cuencas y vamos a seguir peleando para que esos proyectos se hagan realidad.

¿Ve necesaria la comisión parlamentaria de la Junta General del Principado para investigar el accidente de Cerredo (la explosión con cinco muertos del pasado 31 de marzo ?

Quienes realmente van a aportar claridad sobre lo que necesitamos saber son la Comisión Regional de Seguridad Minera y la investigación judicial. El resto tengo muchas dudas de que vayan a aportar conocimiento o certezas .

