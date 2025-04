Dos mil botellas riegan la fiesta sidrera de La Felguera: "Ha venido muchísima gente"

Fernando Nievas es natural de Argentina. Vivía con su esposa en Teruel hasta que, en unas vacaciones por Asturias, "nos enamoramos de esto y decidimos comprarnos una casita en Langreo y venirnos para aquí". El de este sábado era su primer festival de la sidra –"el del año pasado me lo perdí porque estaba trabajando"– y no perdía detalle, grabando incluso vídeos del escanciado con su teléfono móvil. "En Argentina la sidra es dulce y con gas, no tiene nada que ver. La primera vez que la probé me pareció rara, pero después me hice a ella. Me llama mucho la atención cómo se escancia porque todo lo que es cultura autóctona me encanta", cuenta.

Gloria Montes, bebiendo un culete.

Este vecino de Sama fue una de las numerosas personas que se pasaron por la carpa instalada en el parque Dolores Fernández Duro para disfrutar de las XXIX Jornadas de la Sidra Natural, que reunió a once llagares asturianos. "Ha venido muchísima gente y se escanciarán unas 2.000 botellas", destacó Juan José Venga Fanjul, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera, la entidad organizadora, mientras hablaba con Iván Fraile y Mario Cavielles, ligados a la entidad y que acudieron a echar un cable con el escanciado en los lagares que lo necesitaban.

En el marco del evento se disputó el LXXXVI Concurso de Escanciadores de La Felguera, valedero para Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturias, Salvador Ondó se hizo con la victoria. Sidra Fanjul, por su parte, se llevó el premio a la mejor sidra en la cata realizada por un jurado profesional.

Asistentes al festival. / M. Á. G.

De forma paralela a la celebración de concurso, a media mañana se inició la degustación en los once puestos instalados. La carpa se quedó pequeña para el continuo tránsito de visitantes de un lagar a otro. Los escanciadores tuvieron que emplearse a fondo para servir a todos. "Hay un ambiente muy bueno, salvo por alguno que viene con la camiseta del Oviedo", bromeó Iván Palacio, del lagar Alonso.

La degustación de la sidra era gratuita aunque era necesario adquirir previamente el vaso conmemorativo. Fue lo que hizo Gloria Montes, vecina de La Felguera. "Suelo venir todos los años y hay muchísima gente, como pasa siempre. Da igual que haga sol o que llueva, nos animamos enseguida a venir", señaló esta langreana, que añadió: "En La Felguera y en Langreo en general hay mucha tradición sidrera. Aquí lo que manda es la sidra".