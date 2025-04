El "We Love Laviana", un misterio sin respuesta más de año y medio después

Conocer si el Ayuntamiento de Laviana puso o no dinero para apoyar el "misterioso" festival "We love Laviana", celebrado en agosto de 2023, le ha llevado a un vecino del concejo más de año y medio de papeleo, trámites y consultas, incluso con la Fiscalía. La pregunta, además, sigue sin resolverse. "Se trata de una información que debería ser pública, y llevo año y medio esperando", recalcó Javier Antuña, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, que inicialmente quiso conocer si el festival había tenido algún coste a las arcas públicas para escribir un artículo sobre la gestión cultural en la comarca.

Esto fue en octubre de 2023. Realizó un escrito pidiendo el posible gasto económico, o apoyo con contratación de servicios (seguridad, vallado...), el tiempo pasó y la pregunta seguía sin contestar, pese a presentar nuevos escritos. Finalmente, ya harto de la situación, pidió amparo al Consejo de Transparencia y buen Gobierno, órgano estatal encargado de instar a las Administraciones a ofrecer la documentación que debería ser púbica a quienes lo solicitan. El Consejo dio la razón a su reclamación, y de esta forma, el 16 de enero de 2024 recibía el informe: 400 páginas, con documentación de Alcaldía, concejales, Secretaría... solamente Intervención no contestó. Tras leer los 400 folios, "la pregunta seguía sin respuesta", ya que bajo la gran cantidad de papeleo burocrático ninguno de los informes aclaraba si hubo participación en el festival, que coincidió en el tiempo con la fiesta del Descenso Folklórico del Nalón en 2023 (una decisión que en su día generó mucho debate en el concejo). Nuevos escritos al Ayuntamiento, con el mismo resultado, "no ofrecían esa información".

Así, finalmente, en julio de 2024 Antuña decidió acudir a la Fiscalía para, de una vez, lograr tener "la respuesta a la pregunta que se hizo meses antes" y ante la posibilidad de que existiera vulneración al derecho al acceso a la información pública. La respuesta de la Fiscalía se hizo esperar, ya que no llegó hasta hace unos días, a principios de mes. Rechaza que se estén vulnerando los derechos del vecino de Laviana, "con una argumentación que veo equivocada", porque el informe dice que la documentación "puede o no existir, y no se puede pretender obtener lo que puede no existir". "Me parece una respuesta sesgada y errónea", ya que permite que la pregunta siga sin responder, "y puede hasta amparar una posible irregularidad, si es que existiera". El festival acabó celebrándose, con escaso éxito de público y con "un informe de Secretaría en contra", como averiguó el reclamante en todo este periplo.

El misterio de si el "We Love Laviana" costó o no dinero público sigue sin resolverse.