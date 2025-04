Pocos garajes disponibles y sin oferta de alquiler: el problema de aparcamiento en Mieres

El problema de aparcamiento que Mieres viene arrastrando desde hace años, y que se ha acrecentado con las últimas peatonalizaciones y obras de reforma en algunas calles céntricas, tiene difícil solución. Si usted está pensando en alquilar una plaza de garaje o una cochera en la zona centro del casco urbano, debe saber que lo va a tener complicado. Las inmobiliarias tienen pocos garajes disponibles y todos ellos en venta. En lo referente al arrendamiento, ni una sola cochera o plaza. Si antes era frecuente ver carteles de "Se alquila" en los garajes de Mieres, ahora las tornas han cambiado y esos anuncios se han convertido en "Se busca plaza de garaje".

Un anuncio de "Se busca plaza de garaje" a la puerta de una cochera de Mieres. / A. Velasco

Isabel Pérez, de la Inmobiliaria Casal de Mieres, explica que "hay mucha demanda y hay muy poco garaje, especialmente vinculados a una vivienda". "Nosotros, en la zona centro, tendremos como una decena de cocheras y todas ellas son en régimen de venta, por lo que si alguien quiere alquilar, es más complicado", señala esta agente inmobiliaria. Pérez apunta que "hay gente de fuera que quiere venir a vivir y siempre piden piso con garaje, pero no hay", agrega. Respecto a los motivos, apunta varios: "Hace tiempo que no se construye en el centro". Además, expone Isabel Pérez, "los coches también han cambiado y hay cocheras más antiguas en las que no caben".

Isabel Pérez, de la Inmobiliaria Casal, en su despacho. / A. Velasco

Gonzalo López es el propietario de la Inmobiliaria Goncasa. "Hay muy poco garaje libre", apunta, para constatar también que "demanda hay mucha, pero lo que no hay es oferta". Como Pérez, apunta que todo esto viene del modelo de las formas de construir en el pasado. "En la zona centro los edificios son antiguos y entonces se construían las casas sin garaje", señala el propietario de Goncasa, que apunta que en su inmobiliaria tampoco tiene plazas para el alquiler.

Apuntan los expertos, además, otro factor clave. Y es que los garajes o plazas de aparcamiento en alquiler suelen darse como acuerdo entre particulares. "Son pocas las personas que van a la inmobiliaria a ofertar su cochera en régimen de alquiler", explican.

Motivos

La problemática actual del aparcamiento en Mieres viene derivada por varios factores sociales y urbanísticos. Por un lado, el incremento de vehículos. Hace décadas, lo normal era que en cada casa hubiera un coche como máximo. A día de hoy, esto ha cambiado radicalmente, y generalmente en cada hogar suele haber al menos dos vehículos. Y si no hay garajes suficientes para guardarlos o no hay economía suficiente como para comprar una cochera, los vehículos pernoctan en la calle.

Gonzalo López, en su inmobiliaria Goncasa. / A. Velasco

También el modelo urbanístico y de ciudad para el peatón por el que se ha apostado desde el gobierno local de Mieres supone un hándicap a la hora de encontrar aparcamientos en el centro de la ciudad. Pese a habilitarse unas 700 plazas de aparcamiento (algunas de zona azul gratuita), lo cierto es que la mayoría se han ubicado en solares donde ya se podía estacionar. Se han urbanizado y reordenado, pero la ganancia real de plazas no es tan elevada como podría parecer. Sumado a todo esto, la peatonalización de algunas calles céntricas como la Doce de Octubre o la Escuela de Capataces, en las que se podía aparcar en muchos tramos a ambos lados de la calzada, ha supuesto la supresión de unas cuantas plazas de aparcamiento.

De esta forma, la situación es complicada y la solución no lo es menos. Desde la Agrupación Vecinal de Mieres han puesto sobre la mesa una propuesta: la creación de una zona para residentes, gratuita, y otras dos de pago (azul y verde) para compras y para trabajadores respectivamente.