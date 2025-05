Los campos de fútbol de Langreo, sin nuevo césped de momento: este es el motivo

El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado los trámites para rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de renovación del césped en los campos de fútbol de Lada y Tuilla por "incumplimiento de los compromisos técnicos recogidos en el pliego de condiciones". Se valora si exigir una indemnización por el posible retraso de los trabajos, que fueron adjudicados en 243.000 euros. La empresa, explicaron desde el equipo de gobierno, presentó una oferta con un tipo de césped específico, homologado. Sin embargo, posteriormente comunicó que no dispone del modelo ofertado y propuso instalar otro tipo de césped que no cuenta con la homologación necesaria. "Este hecho fue documentado por la Oficina Técnica que ha constatado que el material propuesto no cumple con los requisitos exigidos" .Así, el proyecto ha sido frenado, por el momento, a la espera de conseguir otra adjudicataria.

En consecuencia, tal y como informó el gobierno local, el Ayuntamiento "no ha aprobado el inicio de las obras" al no garantizarse el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos. “Lamentamos profundamente que el incumplimiento de la empresa suponga un retraso en la ejecución de esta obra. Aun así, es voluntad del equipo de gobierno ejecutar esta actuación a la mayor brevedad posible”, declaró el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases.

Desde los servicios jurídicos municipales se está valorando la posibilidad de exigir responsabilidades e incluso una indemnización a la empresa por el incumplimiento contractual. Los trabajos fueron adjudicados con un importe de 243.026 euros.