Los sindicatos salen a la calle en Mieres para exigir la "reducción de la jornada laboral" y una "vivienda accesible"

El campus de Mieres, símbolo de la reactivación de los territorios mineros, fue el punto de salida de la manifestación del Primero de Mayo. Una protesta en la que participaron miles de personas y en la que los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, con todas sus federaciones y secciones sindicales representadas, exigieron una "reducción de la jornada laboral" y una "vivienda accesible".

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, comenzó reclamando "un plan de transformación justo para la cuenca minera, que traiga actividad productiva, que traiga empleo y que regenere todas las zonas degradadas y los barrios de Mieres". En tono severo, Fernández Lanero pidió a la paatronal "que deje de hablar tanto de absentismo laboral mientras la gente siga muriendo en el trabajo por el simple hecho de ir a trabajar". "Es indecente, es inmoral, es un insulto a la inteligencia de la clase trabajadora que hoy en día que se están batiendo de récords de beneficios empresariales sigan sin querer reducir la jornada de trabajo", subrayó. En esa misma línea reclamó que "en los próximos días todos los grupos políticos convaliden en el Parlamento la reducción de jornada".

A continuación, el líder sindical tocó las problemática de la vivienda. "La vivienda no es un negocio, es un derecho", dijo, para agregar que "sin vivienda no hay justicia social ni hay libertad para la gente joven que trabaja y que no se puede independizar, que no puede hacer una vivienda, que no puede formar una familia, que no puede tener un plan de futuro".

Fernández Lanero continuó su alocución hablando de la industria. "Asturias es industria o no será nada", dijo. El responsable de UGT señaló que la región "es lo que es porque tiene pozos y chimeneas", y agregó que "empresas como Hunosa, como la antigua Ensidera o como Mittal son súper importantes". "Vamos a defender con uñas y dientes que en Asturias siga habiendo un plan de futuro para Hunosa y una siderurgia integral en Asturias", apostilló.

La manifestación a su paso por el Ayuntamiento de Mieres. / A. Velasco

Servicios públicos e infraestructuras también estuvieron en la agenda de la intervención de Lanero. "No nos podemos acordar solo de los servicios públicos cuando hay una pandemia o cuando hubo un apagón como el otro día, sino que hay que seguir potenciándolos", indicó, para añadir: "necesitamos más recursos humanos, más recursos económicos para la dependencia, para la sanidad yu para la educación". Respecto al transporte, exigió que el primer AVE de la mañana pare en la comarca del Caudal "porque es de justicia social y no hay ninguna razón para que no lo haga".

Por último, se refirió a que "estamos en unos momentos donde vivimos una involución social debido a esta ola reaccionaria que puede traer mucha pérdida de derechos y de libertades". "Europa tiene que rearmarse, porque lo que está en juego, más allá de los aranceles y de las cuestiones económicas y del comercio internacional y de los problemas económicos que van a traer, es esa realidad económica y social de derechos, de libertad, de paz, de valores que hemos sido capaces de construir todos aquí en la Unión Europea", afirmó un Lanero contudente: "El mesanje para esa ola reaccionaria es que vamos a resisti, que no vamos a consentir que todos estos viejos fantasmas, llámense Le Pen, Trump, Putin, Orban o Santiago Abascal, quieran volver a regresar para poner en marcha las políticas del odio, del miedo, de la persecución, del machismo, de la xenofobia y contra los derechos LGTBI".

"Piratas"

El secretario general de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, también se mostró contundente: "es un Primero de mayo muy importante, donde vamos a salir a las calles miles de trabajadores y trabajadoras para alzar la voz, para defender nuestros derechos y para poder avanzar en igualdad". "Estamos viviendo un tsunami reaccionario, donde oligarcas, multimillonarios vienen a por todas, a bajar los salarios, a buscar el despido libre, a atacar nuestras libertades, a privatizar la educación o la sanidad, y frente a esa ola reaccionaria, el mundo del trabajo tiene que responder de manera organizada y de manera contundente para resistir este envite, y sobre todo hoy toca defender el sistema democrático de convivencia en paz, del que nos hemos dotado en Europa y que hoy está en peligro", aseguró.

Zapico defendió que "la reducción del tiempo de trabajo tiene que ser una realidad cuanto antes", y denunció que "ir a trabajar no nos puede costar la vida". A su juicio, "tenemos que pelear por más salarios, probablemente en un escenario a corto plazo de inflación, con la guerra comercial iniciada por la administración Trump, que en buena medida puede meternos la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras". Por lo tanto, añadió, "la negociación colectiva tiene que subir los salarios".

El responsable regional de CC OO aseguró que "tenemos que defender el derecho a poder vivir en Asturias, y eso pasa fundamentalmente por defender nuestra industria, una industria cada día más moderna y más sostenible". Por ello, dijo, "tenemos que poner pie en pared para no ceder a los chantajes de la familia Mittal y defender con o sin ellos la seguridad integral de nuestra comunimdad autónoma".

Se refirió también Zapico a las condiciones de trabajo. "Si la gente va a trabajar y enferma o incluso muere, es porque hay jornadas de trabajo extenuantes, centros de trabajo tóxicos, con contaminantes, con cancerígenos, centros de trabajo donde no se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales, y porque hay muchos piratas, como hemos visto desgraciadamente en la mina de Cerredo". En este sentido, apuntó que "desde Comisiones Obreras tenemos claro que los responsables de la empresa de Cerredo tienen que estar ya de manera inmediata puestos a disposición judicial y ser detenidos". "Son unos piratas que han puesto la vida de los trabajadores y trabajadoras no solo en peligro sino con resultado de muerte, y por lo tanto tienen que pagar por ello", aseveró.

Finalizó Zapico haciendo referencia a la vivieda. "Es el momento de reivindicar una vivienda digna para todos y todas, sobre todo para la gente joven que hoy en Asturias no se puede emancipar porque miles de familias están estranguladas con precios del alquiler o de las hipotecas que no se pueden pagar", dijo.

Asistentes

Entre los miles de ciudadanos que asistieron a esta protesta del 1 de mayo se encontraban el eurodiputado del PSOE Jonás Fernández, varios alcaldes, entre ellos los de San Martín y Mieres, o responsables sindicales de las diversas federaciones de UGT y CC OO. También muchos ciudadanos sin afiliación, que llegaban desde todos los puntos de Asturias. Caso del avilesino Juan Manuel Díaz: "creo que es importante estar aquí porque tenemos que defender que se mejoren nuestras condiciones de trabajo", señalaba este albañil.

La manifestación salió del campus de Barredo, para recorrer las principales calles de Mieres antes de llegar al parque Jovellanos, donde tuvieron lugar los discursos de los primeros espadas sindicales.