Los sindicatos mineros atacan a Pedro Sánchez: "Dijo que Hunosa sería vanguardia, pero solo está a la vanguardia de la dejadez"

Los sindicatos mineros, SOMA-FITAG-UGT y la sección sindical de CC OO en Hunosa, han cargado este viernes frontalmente contra Pedro Sánchez y el Gobierno central por lo que entienden una "dejadez absoluta" en el marco de la negociación del plan de empresa de la hullera, que sospechan que el Ejecutivo pretende "liquidar". No se han guardado nada en el tintero, y las centrales apuntan directamente al Presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez manifestó que Hunosa estaría a la vanguardia de la transición energética y lo único que está es a la vanguardia de la dejadez y el abandono más absoluto".

A través de un comunicado que firman ambas centrales, exponen la cruda situación que llevan atravesando los últimos meses. "En la última reunión mantenida con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista mayoritario de Hunosa) el pasado marzo en el marco de la negociación del Plan de Empresa, se nos solicitó 'tiempo' para estudiar los posibles proyectos y actividades de futuro de Hunosa", comienzan los sindicatos, para agregar que "con una paciencia que ya está más que agotada, las organizaciones sindicales aceptamos dar ese margen con el compromiso de que las negociaciones se retomarían después de Semana Santa".

Sin embargo, quince días después de ese plazo, sigue sin haber contacto con la máxima accionista de Hunosa. "Estamos ya en mayo y seguimos sin fecha de reunión a pesar de haberlo exigido, sin comunicación oficial y sin avance alguno y es una tomadura de pelo intolerable", apuntan las centrales. Y agregan: "Llevamos más de dos años inmersos en un proceso de negociación estéril, marcado por la falta de compromiso de la SEPI y por un plan estratégico inútil diseñado por la una dirección de Hunosa amortizada, sumado al incumplimiento sistemático de plazos, promesas vacías y un bloqueo deliberado que está condenando a la plantilla a la incertidumbre y a la desesperanza, generando un clima de ansiedad laboral que podría tener consecuencias en la seguridad de los trabajos, de lo que serían responsables quienes irresponsablemente están dirigiendo la negociación".

Trabajadores

La preocupación en el SOMA y CC OO de Hunosa es máxima. "No se puede hablar del futuro de Hunosa sin hablar de las personas y, sin embargo, después de más de veinticuatro meses de reuniones seguimos sin una sola propuesta concreta acerca del futuro de los trabajadores, sin un horizonte claro para las subcontratas y sin una definición realista de la plantilla que necesita esta empresa para cumplir con sus compromisos y mantener su actividad, precisamente por su incapacidad para dotar a Hunosa de un plan industrial de futuro", aseveran.

Ponen el foco los sindicatos también en la SEPI. "La sociedad presidida por Belén Gualda y su Vicepresidente Bartolomé Lora, que asumió el liderazgo de la negociación, evidencian una manifiesta insolvencia para diseñar un plan de futuro para Hunosa y demuestran ser, hasta la fecha, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo", señalan los responsables sindicales, que si primero habían apuntado hacia el actual presidente de Hunosa, Enrique Fernández, como responsable de la falta de avances, ahora ven también incapacidad en la SEPI. "Se escudan en estudios, en borradores y en tiempos técnicos que nunca terminan. Y mientras tanto, la plantilla debe ser 'paciente'", lamentan los sindicatos, que afean que "resulta fácil decir eso desde la silla de un despacho en Madrid, porque está claro que ningún técnico de SEPI, ni la propia Belén Gualda, la gran ausente, vendrán a Asturias para identificar y reconocer de primera mano la situación de Hunosa y sus trabajadores y diseñar el futuro de la compañía desde el terreno". En esta línea, aseguraron que "el compromiso de la SEPI con el futuro de Hunosa brilla por su ausencia, ya que no hay ni hay plan estratégico, ni inversión, ni soluciones laborales por más que se empeñen en salir en prensa con titulares grandilocuentes y jugosas pero falsas inversiones que no se sustentan en nada, como así lo hicieron el pasado diciembre". "Solo dilaciones, reuniones con poco o nulo contenido y ninguneo constante a los trabajadores que, con su trabajo, han sostenido esta empresa pública durante décadas", censuraron.

Traición

Con dureza y claridad, tanto desde el SOMA como desde CC OO, pusieron sobre la mesa lo que viene: "Si la dirección de SEPI es incapaz de proponer un plan de futuro conforme a lo firmado en 2018 y opta por la estrategia de patada a seguir para llegar a 31 de diciembre de 2027 con engaños y una vez ahí liquidar lo que quede de empresa, que tenga claro que estas organizaciones sindicales no vamos a ser cómplices de esa traición a las comarcas mineras". Así, pusieron en el foco al Gobierno de Pedro Sánchez. De producirse esa liquidación, "señalamos a SEPI, Ministerio de Hacienda y por ende al Gobierno de progreso de España, liderado por el PSOE, de ser los ejecutores la misma".

El hartazgo sindical es claro. "La paciencia tiene un límite y lo hemos alcanzado. Cada semana que pasa sin avances, cada fecha que no se cumple, cada promesa que se difumina nos acerca más a un escenario de posiciones radicales", advirtieron las centrales, que aseguraron que esta situación, "no será por culpa de los sindicatos, si no por la inacción deliberada de quienes tienen la obligación de diseñar un plan estratégico y de garantizar el futuro de la empresa, de sus trabajadores y de estas comarcas tan castigadas a las que la transición justa de Teresa Ribera solo les ha traído desolación industrial, sin empleos alternativos". También dejaron un recado para el Gobierno regional, al que pidieron "que se involucre en la exigencia de soluciones alternativas al empleo perdido y tome conciencia del caldo de cultivo que se está generado en sus cuencas mineras".

Desde SOMA-FITAG-UGT y CCOO de HUNOSA exigieron "retomar la negociación de manera inmediata, y con propuestas claras, medibles y con plazos concretos". Y subrayaron que la responsabilidad también recae directamente sobre "el Gobierno de progreso de España". "Pedro Sánchez manifestó que Hunosa estaría a la vanguardia de la transición energética y lo único que está es a la vanguardia de la dejadez y el abandono más absoluto", descargaron los sindicatos. Así, cierran sus demandas con una advertencia: "no vamos a aceptar ni un minuto más de desprecio". "Los mineros de Hunosa y sus subcontratas merecen respeto, certezas y futuro, y si la SEPI es incapaz de estar a la altura, la plantilla sabrá estarlo en la calle".