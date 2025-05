Santullano, un peligroso cruce próximo al hospital de Mieres con seis semáforos, y no funciona ninguno

El cruce de Santullano, situado a unos 500 metros del hospital comarcal de Mieres, lleva dos semanas sin semáforos y a los vecinos se les agota la paciencia. "Si esto se alarga por más tiempo tomaremos medidas y cortaremos la carretera", anuncian. Los habitantes de la zona aseguran que se juegan cada día la vida cruzando la calzada. "Es un milagro que de momento no se contabilice algún accidente de gravedad", apuntan muy molestos con la situación.

El nudo vial de Santullano es una de las intersecciones más peligrosas de la red de carreteras de Mieres. En este punto confluye tres calzadas con mucho tráfico. Por un lado está la carretera que conecta Mieres del Camino con Ujo, Turón y Figaredo, y que además utilizan los vecinos de Aller y Lena para acceder al hospital Álvarez Buylla. Por el frente opuesto fluye el tráfico en dirección contraria y, por el oeste, se incorpora el tráfico del paseo fluvial y del valle del Cenera. Además, el cruce absorbe el tráfico de dos viales interiores del propio pueblo de Santullano. En resumen, un cruce de cinco caminos, con mucho tráfico, y que requiere de hasta seis semáforos para regular la circulación.

Los seis semáforos del cruce de Santullano llevan dos semanas desactivados. "Nos dijeron que el apagón se debía a una avería y que lo arreglarían ‘cuando fuera posible’". Los vecinos consideran que el Principado ya ha tenido tiempo suficiente para solventar el problema: "No es comprensible que nos tengan así indefinidamente, con el peligro que entraña cruzar la carretera, sobre todo teniendo en cuanta que aquí vive mucha gente mayor".

Los vecinos de Santullano están preocupados, pero también muy molestos. "Cuando llamas educadamente para interesarte por los avances te contestan de forma despectiva y dando largas". Aseguran sentirse "totalmente abandonados y ninguneados". Subrayan que el cruce no solo tiene mucho tráfico, sino que, además, "numerosos conductores no respetan los límites de velocidad, incumplimientos que ahora se multiplican al saber muchos usuarios que los semáforos no funcionan". La comunidad también señala que el peligro de atropello se acentúa debido a la ausencia de aceras. "Para ir hasta los cubos de basura tenemos que caminar por la calzada".

En Santullano recuerdan que el circuito de semáforos se instaló hace algo más de dos décadas a raíz de un atropello mortal. Ahora temen que algo tan trágico pueda volver a suceder.