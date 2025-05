Así está siendo el operativo para sacar el helicóptero de Bomberos de las aguas del embalse de Tanes: ya está localizado

El operativo para extraer el helicóptero hundido en el embalse de Tanes, en el concejo de Caso, ya ha comenzado, aunque se ha visto modificado mínimamente. Los buzos colocarán flotadores a la aeronave para que salga a la superficie en una zona donde la profundidad del pantano no supere los seis metros. En ese momento se enganchará el helicóptero a una gran grúa y será extraído en la zona de la presa de Tanes. La aeronave, tras unos minutos de exploración, ya ha sido localizada. Se encuentra boca abajo, y los buzos valoran ahora la mejor forma de sacarlo.

Una de las lanchas, en el lugar exacto donde está sumergido el helicóptero. / F. Rodríguez

En un primer momento se pretendía sacar la aeronave por el embarcadero más cercano a la entrada de la localidad. En ese lugar resalta complicado aparcar un camión de grandes dimensiones por lo que se ha decidido sacar el helicóptero por la zona más cercana al muro de la presa. Los servicios de rescate han utilizado una cámara subacuática para comprobar el punto exacto en que se encuentra en helicóptero accidentado. Un equipo de buceadores están siendo los encargados de reflotarlo.

El piloto del helicóptero que la tarde del viernes cayó en el embalse de Tanes, en el concejo de Caso, no vio la línea de alta tensión contra la que chocó . No se percató de la existencia de los cables, que están sin señalizar, hasta que el "bambi", la cesta que se utiliza para coger agua en los helicópteros que apagan incendios forestales, chocó contra el tendido eléctrico. Después impactó el rotor de cola y el hombre no pudo hacer nada para evitar que la aeronave cayese al agua. Sí tuvo tiempo y pericia suficiente para acercarse lo más posible a la orilla del embalse, lograr minimizar el impacto contra el agua, salir del helicóptero antes de que se hundiese y alcanzar a nado la orilla. El hombre sufrió heridas leves de las que fue atendido en el Hospital Valle del Nalón, donde el mismo viernes fue dado de alta. El helicóptero permanece hundido a una profundidad entre 10 y 20 metros.

Trabajos en la zona donde está el helicóptero. / F. Rodríguez

La investigación trata de aclarar qué fue lo que ocurrió pero parece claro que la causa del siniestro fue el impacto contra esos cables que no tienen señalización alguna pese a encontrarse en una zona habitual de carga de agua de helicópteros que participan en la extinción de incendios forestales en el parque natural del Redes.

Según fuentes expertas en la materia consultadas por este diario, desde el punto de vista legal no hay obligación de que los cables en los que se produjo el accidente de Tanes estén señalizados. Dicha obligación afectaría únicamente a obstáculos de más de cien metros o lugares de servidumbre aeronáutica, como entornos de aeródromos o aeropuertos. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que en casos como el del embalse asturiano donde se produjo el grave siniestro se tataría de "sentido común" que los responsables de la red eléctrica balizasen el tendido. Igualmente, lamentan que en Asturias es "mucho más que frecuente" cables que cruzan valles y están sin señalizar. De hecho, constituyen, sin duda, un obstáculo o enemigo que deben tener muy en cuenta los pilotos del servicio de emergencias que acumulan muchas horas de vuelo en el complejo territorio asturiano.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de emergencias del Principado, Alejandro Calvo, que acudió ayer a Tanes, no entró a valorar si los cables deben o no estar señalizados, algo muy cuestionado por los vecinos de la zona tras el accidente. Calvo afirmó que "las redes eléctricas es algo que está suficientemente procedimentado y estudiado, con una normativa que debe cumplirse". "De todos modos es algo muy conocido y estudiado y habrá que determinar cuáles son las causas del accidente desde una perspectiva rigurosa y técnica", concluyó para zanjar esta cuestión.

En cuanto al operativo de rescate del helicóptero, la intención del Principado es recuperarlo hoy. Durante la jornada de ayer se recibieron las autorizaciones pertinentes de aviación civil y este domingo ya está en Tanes un equipo de buzos y maquinaria pesada para extraerlo del agua.