El piloto del helicóptero no vio la línea eléctrica, sin señalizar sobre Tanes

El piloto del helicóptero que la tarde del viernes cayó en el embalse de Tanes, en el concejo de Caso, no vio la línea de alta tensión contra la que chocó . No se percató de la existencia de los cables, que están sin señalizar, hasta que el "bambi", la cesta que se utiliza para coger agua en los helicópteros que apagan incendios forestales, chocó contra el tendido eléctrico. Después impactó el rotor de cola y el hombre no pudo hacer nada para evitar que la aeronave cayese al agua. Sí tuvo tiempo y pericia suficiente para acercarse lo más posible a la orilla del embalse, lograr minimizar el impacto contra el agua, salir del helicóptero antes de que se hundiese y alcanzar a nado la orilla. El hombre sufrió heridas leves de las que fue atendido en el Hospital Valle del Nalón, donde el mismo viernes fue dado de alta. El helicóptero permanece hundido a una profundidad entre 10 y 20 metros y el Principado tiene intención de recuperarlo a lo largo de la jornada de hoy.

La investigación trata de aclarar qué fue lo que ocurrió pero parece claro que la causa del siniestro fue el impacto contra esos cables que no tienen señalización alguna pese a encontrarse en una zona habitual de carga de agua de helicópteros que participan en la extinción de incendios forestales en el parque natural del Redes.

David Orihuela

Según fuentes expertas en la materia consultadas por este diario, desde el punto de vista legal no hay obligación de que los cables en los que se produjo el accidente de Tanes estén señalizados. Dicha obligación afectaría únicamente a obstáculos de más de cien metros o lugares de servidumbre aeronáutica, como entornos de aeródromos o aeropuertos. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que en casos como el del embalse asturiano donde se produjo el grave siniestro se tataría de "sentido común" que los responsables de la red eléctrica balizasen el tendido. Igualmente, lamentan que en Asturias es "mucho más que frecuente" cables que cruzan valles y están sin señalizar. De hecho, constituyen, sin duda, un obstáculo o enemigo que deben tener muy en cuenta los pilotos del servicio de emergencias que acumulan muchas horas de vuelo en el complejo territorio asturiano.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de emergencias del Principado, Alejandro Calvo, que acudió ayer a Tanes, no entró a valorar si los cables deben o no estar señalizados, algo muy cuestionado por los vecinos de la zona tras el accidente. Calvo afirmó que "las redes eléctricas es algo que está suficientemente procedimentado y estudiado, con una normativa que debe cumplirse". "De todos modos es algo muy conocido y estudiado y habrá que determinar cuáles son las causas del accidente desde una perspectiva rigurosa y técnica", concluyó para zanjar esta cuestión.

Operativo de rescate del helicóptero siniestrado en Tanes / D. O.

En cuanto al operativo de rescate del helicóptero, la intención del Principado es recuperarlo hoy. Durante la jornada de ayer se recibieron las autorizaciones pertinentes de aviación civil y este domingo se trasladará hasta Tanes un equipo de buzos. Si como se piensa, la aeronave está a un profundidad de entre diez y veinte metros, los buzos colocarán unos balones hinchables que harán que el helicóptero emerja a la superficie del embalse para luego ser remolcado por una lancha hasta el embarcadero más cercano al lugar del siniestro. Si la aeronave está a más profundidad habría que modificar el operativo ya que los 20 metros son una línea que marca los diferentes equipos que deben utilizarse en las inmersiones. De ser así, la aeronave no podría recuperarse hoy domingo.

Alejandro Calvo, a la derecha, con Susana Madera y Olmo Ron. / Paco Paredes

Desde momentos después del accidente, y a primera hora de ayer, se desplegaron en el embalse una serie de mallas anticontaminación, con dos objetivos. Uno, "pescar" las partes del helicóptero que poco a poco fuesen saliendo a flote: trozos del fuselaje de la nave. El segundo objetivo, limitar la extensión de las manchas de combustible y aceite en el agua. El embalse de Tanes abastece a todo el centro de Asturias, si bien cabe recordar que, obviamente, toda esta agua es tratada en la potabilizadora de Comillera (Sobrescobio) antes de ser lanzada a la red de suminstro. Se pretende limitar al máximo la suciedad del agua que va a ser tratada en la planta.

El consejero Calvo garantizó "que la seguridad del agua para consumo se ha preservado en todo momento". Además de las barreras anticontaminación "hay una barrera que permite ir extrayendo cualquier fluido que tenga que ser extraído". También "el propio bombeo de agua desde el embalse se paralizó de manera inmediata para que no entrase en ningún momento a la red de abastecimiento de agua potable". De todos modos, "si fuese necesario, que no lo ha sido", el pantano dispone de "canales de desagüe para poder habilitar la retirada de ese agua".

Una vez comprobado que el piloto se encontraba bien y que el suministro de agua no se ha visto afectado, explicó Calvo, "este tipo de accidentes está sujeto a recogida de información y tanto la Guardia Civil como los distintos medios involucrados tienen que hacer una revisión de todo lo sucedido". Agentes de la Guardia Civil exploraron ayer la zona utilizando drones para ver posibles vertidos y para intentar concretar la profundidad a la que se encuentra hundido el helicóptero.

Alejandro Calvo, que acudió a Tanes acompañado de el director general de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, y la de la directora general de Medio Ambiente, Susana Madera, se reunió junto al pantano con el alcalde de Caso, Miguel Fernández, y la jefa del área de Bomberos del SEPA, Lucía Blanco, así como responsables de Protección Civil del Alto Nalón y miembros del operativo de rescate.

El consejero quiso garantizar también el normal funcionamiento del Servicio de Emergencias del Principado. Pese a haber perdido una de sus areronaves, Calvo explicó que se dispone de otros dos helicópteros y que la empresa con la que está contratado el servicio –u n contrato plurianual de 15 millones de euros por tres años–, repondrá "lo antes posible" el helicóptero siniestrado.