La reparación de la pasarela de Caborana costará 400.000 euros y empezará "en semanas"

Fue a comienzos de este 2025, en febrero, cuando el Ayuntamiento de Aller se veía obligado a cerrar la pasarela peatonal de Caborana. Tras una sospecha, el Ayuntamiento encargó un informe sobre el paso que une el complejo cívico con el casco urbano de la localidad allerana. Y en ese documento técnico se reveló que había daños y riesgo de derrumbe. Ahora, tres meses más tarde, parece que la solución se va a acometer en breve. El alcalde, Juan Carlos Iglesias, desveló que los trabajos arrancarán "en semanas" y que la inversión que supondrá la reparación de esta pasarela será de unos 430.000 euros.

En un encuentro mantenido con el presidente del Principado, Adrián Barbón, el regidor expuso al mandatario regional la necesidad de acometer con cierta urgencia los trabajos. Primero por una cuestión de seguridad: la pasarela sobrevuela el Corredor del Aller y las vías de Feve, y un hipotético derrumbe no solo pondría en peligro a los conductores y usuarios del servicio ferroviario, sino que también generaría un enorme problema de tráfico en el principal acceso y salida del municipio. Pero no solo la seguridad es importante. En apenas un par de meses, arranca la temporada de verano, y con ella se abrirá la piscina del complejo Cívico de Caborana, siendo esta pasarela uno de los caminos más usados para llegar a la misma.

El Presidente del Principado explicó al alcalde de Aller que las obras tendrían un coste de unos 430.000 euros, y que tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la empresa pública Tragsa, considerada como "medio propio" de la Administración, será al encargada de llevar adelante la reparación de la pasarela de Caborana. "La idea es que la próxima semana vengan ya los técnicos a dar una última revisión a la zona y que en unas semanas empiece la obra física para la reparación de la pasarela", señaló Juan Carlos Iglesias.

Para el Alcalde, el deseo principal es que los trabajos acaben para el verano, aunque todavía se desconocen los plazos que conllevará la rehabilitación del paso. "Lo que está claro es que lo que prima aquí es la seguridad por encima de todo, pero la realidad también nos lleva a pedir que las obras estén listas de cara a la apertura de la piscina descubierta", indicó Iglesias.

Rehabilitación

Finalmente, la pasarela será reparada y no derruida para construir una nueva. En un principio, cuando se detectaron los daños, había dudas de si este paso peatonal iba a tener que ser desmantelado por completo. Sin embargo, los primeros estudios realizados por los técnicos de Tragsa descartaron esta posibilidad, viendo factible una reparación de la pasarela de Caborana.

Su cierre no fue una decisión fácil de tomar, ya que el paso configura una importante infraestructura para los vecinos. Pero al gobierno local allerano no le tembló la mano, ya que "lo fundamental en estos casos es proteger la integridad y la vida de los alleranos, y no íbamos a permitir el más mínimo riesgo".