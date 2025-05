El Alcalde exige a Iberdrola «más implicación» para suplir la térmica de Lada

Roberto García regresaba al despacho de la alcaldía de Langreo tras su viaje a China – en el que se reunió con políticos y empresarios para establecer lazos de colaboración– y aprovechó la oportunidad para pasar revista a la actualidad municipal. Tuvo palabras de agradecimiento para los trabajadores municipales y para los vecinos por su respuesta ante el apagón, críticas para Vox por cargar contra la edil de Cultura y una reclamación para Iberdrola: inversiones para generar puestos de trabajo que suplan a la actividad que se perderá con el cierre de la térmica de Lada.

El alcalde tiró de ironía en el inicio de su argumentación. "Felicito a Iberdrola porque he visto el extraordinario resultado económico que ha tenido en el primer trimestre del año, 2.000 millones de beneficio. Parece que les ha tocado el Gordo, qué pena que al concejo de Langreo no nos haya tocado ni la pedrea y se vayan con los 2.000 millones a invertirlos en otro sitio", señaló.

García aseguró que "llevo viviendo en Langreo desde 1999 y esto es muy recurrente, ¿cuántas empresas vinieron y se fueron? No podemos vivir esto con normalidad, que llegue una empresa se vaya y no pase nada. Y que no se sustituya, sin que venga ninguna inversión. ¿Cuántos gobiernos han pasado y seguimos con la misma dinámica?", se cuestionó el regidor langreano, para añadir: "Las empresas vienen, sacan su beneficio y se van. Y encima utilizan una escombrera para seguir tirando mierda allí. Estas cosas no son concebibles a día de hoy, que una empresa desaparezca sin dejar nada en su lugar".

El Alcalde expuso que en "otros lugares" Iberdrola "sí lo ha hecho. Sí ha tenido un compromiso y ha invertido" en el impulso de nuevas iniciativas empresariales. "Y aquí, ni un puesto de trabajo. No es justo. Y esto hay que decirlo hasta hartarse". García ve insuficiente la descontaminación de Nitrastur abordada por Iberdrola o la alianza con Exiom para hacer una factoría de paneles solares en Riaño, en la antigua planta de Vesuvius. Y pidió a la compañía energética una mayor implicación. Sobre la planta de paneles solares liderada por Exiom también se mostró crítico con los retrasos en su puesta en marcha. "De momento, en la parcela solo hemos visto un caballo (en alusión al transporte equino con un caballo rotulado que hay en la parcela) por allí, nada más. A ver si algún día se convierte en empresa. No hemos tenido más noticias, no sabemos nada. Solo que el caballo parece que está bien".

También cargó contra Vox, por la multa impuesta por el Tribunal de Cuentas y por las denuncias de la formación, a nivel local, contra la edil de Cultura, Angelita Cueva. "Parece que la justicia, a estos salvapatrias, les ha pillado con una financiación irregular, pues cada palo que aguante su vela". Y añadió: "Quiero mostrar mi total apoyo a Gelita. En la vida uno tiene la suerte, a veces, de encontrarse con personas íntegras y que son queridas por unos y otros. Y ese es el caso de Gelita. Quiero mostrarle mi cercanía, mi cariño y mi disposición a estar a su lado porque ella, desde el principio, ha estado a mi lado". Explicó el Alcalde que "me molesta no haber podido estar presente, cuando tuvo que escuchar todas esas cosas, para darle un abrazo y mostrarle toda mi solidaridad. Y no solo a ella, sino a los trabajadores municipales que se ven salpicados dentro de esta polémica".

El gran apagón también se produjo cuando el regidor estaba en China. "Quiero agradecer su labor a los voluntarios de Protección Civil, a la Policía Local, a los servicios operativos municipales, a los funcionarios y a los grupos políticos, por la respuesta tan eficaz y eficiente que dieron en el apagón". Ese agradecimiento se hizo extensivo a los ciudadanos de Langreo. "Las terrazas estaban llenas pero no como en su día pasó en Madrid con la pandemia, que quería disfrutar de la libertad. Yo estoy convencido de que es un símbolo de solidaridad con el comercio local, tantas veces tan castigado. La gente sabe aprovechar los pequeños momentos para disfrutar de la compañía de los demás y para ayudar a sus vecinos a que puedan sacar sus negocios adelante. Un día aciago se pudo salvar".