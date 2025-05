La batalla de la calle Aniceto Sela

Juan Carlos García Palacio ya ha visitado antes esta página, pero les refresco un poco la memoria: es mierense, funcionario de la Universidad de Oviedo con destino actual en la Unidad de Concursos del Servicio de Profesorado y al mismo tiempo sargento primero reservista del Ejército del Aire y del Espacio. Su inquietud cultural le ha llevado en estos años a biografiar a varios personajes de su villa natal y últimamente está empeñado en dar a conocer edificios y espacios relacionados de una u otra manera con la historia castrense de Asturias.

Un propósito que inició durante sus periodos de activación militar en la Delegación de Defensa, investigando, escribiendo y firmando junto a Isaac Cuello Rey, el libro "El edificio de la Delegación Defensa en el Principado de Asturias. La historia de un inmueble singular", editado por el propio Ministerio de Defensa. Además, también es autor, en solitario o con el mismo Isaac Cuello, de varios artículos publicados en LA NUEVA ESPAÑA sobre lugares vinculados a la Seguridad y Defensa, como el campo de tiro militar del Naranco, el polvorín de la Manzaneda, el Hospital Militar de Oviedo, los cuarteles de Buenavista y Pumarín o el edificio de la Jefatura de la Policía Nacional. Y más cercanos a nosotros la comisaría de Policía y el cuartel de la Guardia Civil de Mieres.

En cuanto a las biografías, todas ellas magníficamente documentadas, Juan Carlos ha tratado a Diego Suárez Corvín, Fray Paulino Álvarez Robles, Numa Guilhou y Aniceto Sela, con la peculiaridad de que, después de poner el punto final a cada trabajo, sigue defendiendo la memoria de sus personajes.

Partiendo de esta premisa, no nos puede extrañar la batalla personal que mantuvo hace unos años por la dignificación de la placa en la que figuraba el nombre de don Aniceto señalando la calle que la capital de Asturias le dedicó el 14 de noviembre de 1964. Se trata -o se trataba, como verán si siguen leyendo- de una modesta vía emplazada entre las calles Llamaquique y doctor Fleming donde se encuentran los dos edificios que albergan actualmente a la actual Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Una ubicación elegida con mucho sentido, como ha recordado recientemente Leopoldo Tolivar Alas, por la estrecha vinculación que siempre mantuvo Aniceto Sela con nuestra Universidad, de la que llegó a ser rector.

Pues bien, el 17 de octubre del 2020 Juan Carlos se dirigió a la sección de "Cartas de los lectores" de LA NUEVA ESPAÑA para contar que en esta calle, descrita en 1983 por el periodista Carlos María de Luis como "tremendamente tranquila, casi muerta, excepto a las horas de entrada y salida de los estudiantes en las clases, en que se convierte en bullicioso y juvenil hormiguero", la única placa que señalaba el nombre de nuestro ilustre catedrático presentaba un estado de conservación lamentable, en contraste con la de la inmensa mayoría del resto de Oviedo, una ciudad que siempre ha presumido de cuidar estos detalles urbanos.

En consecuencia, había registrado el 1 de septiembre tanto en el Ayuntamiento de Oviedo como en la propia Universidad sendos escritos solicitando su reposición por otra en mejores condiciones, pero dos meses después aún ignoraba si la institución académica impulsaba su petición, ni tampoco qué decisión se iba a tomar desde el Consistorio.

En principio, la cosa no tenía por qué ofrecer dificultades: el gasto de esta pequeña obra era mínimo y Aniceto Sela no tenía ningún matiz político que pudiese incomodar a nadie. Al contrario, a lo largo de su vida fue apreciado tanto por los obreros, a quienes acercó la Extensión Universitaria, como por los patronos, siendo secretario en 1918 de la Asociación Patronal de Mineros Asturianos, más tarde presidente de la Caja Asturiana de Previsión Social y ya durante la II República, presidente de la Caja Nacional para el Seguro de Accidentes.

Por si fuera poco, también formó parte, junto a Adolfo Posada y Adolfo Álvarez Buylla de la delegación que participó en el Congreso Internacional celebrado en 1894 en París para restablecer los Juegos Olímpicos. Así que existen motivos de sobra para guardar su recuerdo en Oviedo, como se va a hacer indirectamente este año en Mieres, para recordar que el colegio que lleva su nombre cumple un siglo, con la publicación de un libro del que se está encargando a conciencia nuestro fotógrafo José Ramón Viejo.

El 31 de mayo de 2021, Juan Carlos volvió sobre el tema en otra carta dirigida a este diario, explicando que mientras seguía esperando noticias del Ayuntamiento y de la Universidad, también había dirigido un correo electrónico a todos los grupos políticos con representación municipal, obteniendo solamente respuesta de dos y únicamente para acusar recibo. Al mismo tiempo, en una visita más detallada a la calle de la discordia, había podido ver en otras esquinas agujeros preparados para la colocación de más placas lo que abría la posibilidad de que hubiesen sido sustraídas o retiradas por algún motivo desconocido.

Un mes más tarde -el 19 de junio- en una tercera carta, Juan Carlos desvelaba el misterio de la placa o las placas de la calle dedicada a Aniceto Sela, según la explicación proporcionada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista y anterior alcalde en el Ayuntamiento de Oviedo, Wenceslao López Martínez, a quien también se había dirigido.

Por lo visto, el 30 de marzo se había presentado una pregunta a la Comisión plenaria de Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras, Servicios Básicos y Participación, en uno de cuyos departamentos ya constaban peticiones de reposición de placas identificativas de calles por deterioro o sustracción de estas, entre ellas la de Aniceto Sela. Como se trataba solo de una reposición y no de una nueva placa, se esperó al resultado de otra consulta y al demorarse la contestación, la pregunta se repitió los días 14 y 28 de abril.

Sin embargo, la respuesta municipal fue tan contundente como sorprendente: "En el presupuesto prorrogado no hay partida presupuestaria para financiar este gasto". Entonces, la pelota quedaba en manos del equipo de gobierno que debía dotar de presupuesto a esa partida mediante un suplemento de crédito.

Por fin, el 28 de noviembre de 2022 el Departamento de Infraestructuras se dirigió personalmente a Juan Carlos García Palacio en relación con su solicitud de retirada y sustitución de la placa de calle de Aniceto Sela para informarle de que "En esta semana, está previsto que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento acuerde la adjudicación del contrato de suministro de placas identificativas de calles para sustitución y alta de vías por actualización del callejero oficial del municipio".

En la misiva se explicaba que el anterior contrato de suministro estaba agotado desde hacía meses, por lo que no había sido posible atender las numerosas peticiones para sustitución o colocación de nuevas placas de calle, con la excepción de aquellas que debían colocarse por orden judicial, y que una vez que se firmase el nuevo contrato con la empresa adjudicataria, se atenderían las necesidades constatadas en el menor plazo posible.

En un último punto le comunicaban que también la Universidad de Oviedo, había dirigido en su momento "idéntica solicitud a la que usted nos remitió". Idéntica, en efecto, porque era la misma que Juan Carlos había registrado en la institución en tiempos del rector Santiago García Granda.

La vieja placa se sustituyó por fin en el mes de julio de 2023, pero la alegría duró poco y el Ayuntamiento de Oviedo con una enorme falta de respeto histórico ha provocado una desagradable situación que se lo acaba de llevar todo por delante: el 23 de abril de 2025 se anunció públicamente que la calle Aniceto Sela, hasta entonces de unos 190 metros, se quedaba con 74 porque su tramo más largo pasaba a ser una nueva vía llamada "Titulares mercantiles".

El cambio en el callejero se había aprobado en la Junta de Gobierno del 26 de septiembre junto a la denominación de dos nuevos emplazamientos en otros puntos de la ciudad, pero ahora se ha materializado y ya puede verse en la fachada de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación la placa que denomina a la nueva calle.

El mismo día, el portavoz del grupo IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, también salió en prensa pidiendo al Ayuntamiento que no redujese a la mínima expresión la calle dedicada al rector mierense y le solicitaba que reconsiderase el error cometido para no menospreciar la memoria y la historia de la ciudad marginando a quien fue uno de los intelectuales que más trabajó dentro del Grupo de Oviedo, para transformar la relación entre la Universidad y la sociedad asturiana. "Esas decisiones –decía Llamazares– deberían ser por consenso y no objeto de sectarismo", dejando así la puerta abierta a que hubiese algún motivo concreto para esta acción municipal.

En medio de esta polémica, seguimos esperando la opinión de la Universidad de Oviedo.