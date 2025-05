Pajares sigue sin poder abrir la telecabina pese a tener nuevo director

Nueva vuelta de tuerca a la situación de Valgrande-Pajares y el cuestionado jefe de explotación (hoy de baja) de la instalación. El efe de la sección de transporte por cable del Servicio de Transportes del Principado de Asturias, Ricardo Jorquera, compareció este martes en la Junta General, donde aseguró que el Gobierno regional debería de haber tomado ya medidas respecto a este trabajador.

El técnico compareció a petición de Vox, y en su exposición inicial destacó que "cuando se propuso al encargado de explotación que ahora se cuestiona, entendimos que es un concurso que hace otra consejería para proveer una plaza, suponemos que está bien diseñado y recibimos la comunicación de ese nombramiento y no hicimos ninguna objeción". Relató Jorquera que con el paso del tiempo, el director de Pajares, Javier Martínez, le comunica "su pesar porque sus superiores no atendían a sus quejas con respecto al desempeño de este señor". En este sentido, la solución que se propuso fue duplicar el puesto, y nombrar también al propio director como jefe de explotación, para que la estación pudiese funcionar.

A preguntas del diputado de Vox Javier Jové, el técnico de Transportes aseguró que desde su departamento, donde se podría haber propuesto el cese del actual jefe de explotación, se decidió no hacerlo al tratarse "de un trabajador de otra Consejería". Jorquera sí valoró el desempeño del trabajador: "Lo que no hizo fue implicarse en su puesto de trabajo y no aprender, y dejar que su trabajo lo hicieran otros, que es lo que ha pasado aquí y lo que pasa muchas veces tanto en la administración como en la empresa privada", dijo el técnico de la administración regional, que respondió con un "sí", a la pregunta de si la Consejería de Cultura y Deporte debería de haber actuado contra ese trabajador.

Reproches

Javier Jové aprovechó la comparecencia para reprochar al responsable de Transportes que no haya "ejercido las facultades que la norma le permite, que era proponer el cese de esta persona". El parlamentario criticó de nuevo la situación de la estación, y reclamó a la consejera, Vanessa Gutiérrez, en una intervención anterior, que articule algún descuento para los usuarios de Pajares ante el cierre temprano del complejo por la falta de personal para poder abrir a final de la temporada.

También se desveló en la Junta General la situación actual de Pajares. El Gobierno regional acaba de nombrar un director interino para la estación mientras dura la baja médica del actual responsable, Javier Martínez. Sin embargo, lo que aún no hay es jefe de explotación, por lo que el complejo todavía no puede abrir la telecabina, ni siquiera para su uso turístico, al no haber personal acreditado para ello.