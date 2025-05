"Capi", una lección de vida

En los colegios e institutos, los chavales aprenden diversas materias: matemáticas, lengua, física... Pero hay lecciones que van mucho más allá de las que se imparten en un aula, como la que vivieron este martes casi 300 alumnos de varios centros educativos de Mieres. Una lección de vida fue la dio "Capi", José Luis Capitán, un héroe sin capa que hizo reír, emocionarse y, sobre todo, evidenció la importancia de no rendirse nunca. Porque la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) postró en una silla de ruedas a este profesor y atleta de origen salmantino y asturiano de corazón, pero su afán de superación, respaldado siempre por su inseparable compañera Teresa Pérez, le lleva cada día a dar un paso más en busca de la cura de su enfermedad.

El atleta, durante la charla, con el auditorio lleno.

"Capi" llegaba a Mieres en la furgoneta adaptada en la que lleva recorridos miles de kilómetros desde que la enfermedad lo dejó postrado en silla de ruedas. Fue recibido por Marina y Laura Rosón, docentes del colegio Vega de Guceo y del instituto Bernaldo de Quirós, respectivamente, que organizaron la jornada, a la que también asistieron jóvenes de los institutos Sánchez Lastra y Valle de Turón, y los colegios Santiago Apóstol, Las Vegas (Figaredo) y Santa Eulalia (Ujo).

Una vez sobre el escenario, "Capi", que habla a través de un ordenador que maneja con los ojos, ya que es la única parte del cuerpo que aún puede mover, se presentaba a los alumnos, y aprovechaba para dedicar la charla, enmarcada en el programa "EnamoradosdELAvida", a un mierense al que la esclerosis se lo llevó: "Cuando todavía organizaba carreras, coincidí con el director general de Deporte, que era Misael Fernández Porrón, que era de Mieres, así que le dedico a él, allá donde esté, esta charla", dijo Capitán.

En su charla, el ex atleta se sinceró sobre la vida: "Hay gente con mi enfermedad que no puede levantarse de la cama, y es comprensible; pero mi opción fue otra, aceptarlo y seguir adelante, siempre con los míos; de otro modo no habría podido vivir momentos como los que viví". Pero ante los alumnos, también habló de la muerte: "A mí me gustaría que me incinerasen, los cementerios no me gustan, y que depositasen las cenizas en el jardín de mi casa, alrededor de un árbol que plantasen a mi nombre, y que en mi despedida todos brindasen con un cerveza fresquita".

Hubo tiempo para la música. Para escuchar la canción "El Capitán", que le escribió su amigo Jonathan Esteve, y también para cantar juntos la canción que quiere que suene en su despedida, "Al Cantar", de "Platero y tú".

Como cuando hizo el récord de subida a pie al Angliru, José Luis Capitán fue despedido al grito de "Capi, Capi" por los estudiantes, que le dedicaron una calurosa ovación. Porque quizá un día olviden las derivadas o las integrales, pero nunca la lección de vida que aprendieron este martes.