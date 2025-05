El PP reclama que Mieres se suba al carro de la innovación en Defensa

El Partido Popular defenderá en el próximo Pleno municipal una moción para que el Ayuntamiento "establezca una colaboración activa con el ecosistema de innovación tecnológica vinculado a la industria de la defensa en Asturias". Los populares reclaman que el Gobierno local "dé un paso adelante y establezca contacto institucional con la Asociación Empresarial de Tecnología de Asturias para el Desarrollo de la Industria de la Defensa – Iniciativa 'Ingeniero González-Hontoria'", entidad que impulsa el Asturias Hub de Defensa".

El concejal del PP, Víctor Ferreira, explicó que "el Gobierno de España y la Unión Europea están apostando por reforzar la industria de la Defensa como motor de innovación, desarrollo tecnológico y autonomía estratégica". Es por ello que los populares entienden que "Mieres no puede permitirse quedar al margen de esta transformación". En este sentido, el edil quiso poner en valor las potencialidades del concejo: "Mieres cuenta con empresas con experiencia en sectores clave como la ingeniería, extinción de incendios, la fabricación mecánica, la consultoría técnica o los materiales, pero ninguna de ellas figura actualmente dentro del ecosistema del Hub". "Lo que proponemos es claro: que el Ayuntamiento actúe como facilitador y respaldo institucional para que estas empresas puedan formar parte de este proyecto tractor que ya está en marcha en Asturias", dijo.

Víctor Ferreira, además, apunta también a la posibilidad de apostar por espacios dentro del concejo para el desarrollo de iniciativas ligadas a este sector. "Se deben explorar fórmulas para poner en valor activos del municipio que hoy están infrautilizados: tenemos un polígono industrial como Reicastro, con grandes posibilidades, y edificios municipales vacíos que podrían tener uso empresarial, formativo o tecnológico", dijo. Y agregó que "también tenemos un campus universitario con talento cualificado y potencial de investigación. Solo hace falta visión de futuro".

El concejal de PP indicó que "entendemos que IU se opone a nivel nacional al aumento de gasto en Defensa, pero necesitamos ser pragmáticos, lo cierto es que esa inversión se está haciendo, y quien no se suba a ese tren se quedará atrás". "Nosotros no queremos que Mieres desaproveche una oportunidad así. Si toda la industria relacionada con defensa va a tener una inyección de fondos, necesitamos que también lleguen aquí", proclamó el edil. Y concluyó: "Esto no va de banderas, va de empleo, de industria, de innovación y de oportunidades. Queremos un Mieres que mire al futuro, que se conecte a redes de desarrollo tecnológico, y que atraiga talento e inversión. Y eso pasa por estar donde se están tomando las decisiones".