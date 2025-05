San Xuan ya empieza a sonar en Mieres: este es el primer grupo musical confirmado para actuar en las patronales

A poco más de un mes para que llegue las fiestas de San Xuan, la concejalía de Festejos que dirige Rocío Antela ya está cerrando toda la programación para las patronales. El Ayuntamiento hizo público este jueves el primero de los grandes conciertos que tendrán lugar durante las fiestas y que además se enmarca dentro del ciclo "Caja de Resistencia", la iniciativa del Ayuntamiento de Mieres contra la censura en la cultura, ya que se trata de un grupo que sufrió cancelaciones y que llega a Mieres con nuevo disco.

La banda vitoriana "Soziedad Alkohólika" es el primer concierto confirmado para San Xuan. Más de tres décadas sobre los escenarios avalan a un grupo que supone un referente en el metal y el hardcore dentro de la música española. "Sus letras se han convertido en himnos contra el fascismo o la xenofobia", apuntan las fuentes municipales. El concierto tendrá lugar el 20 de junio, viernes, en la explanada del pozo Barredo. El grupo vitoriano llega para presentar su último trabajo, "Confrontación", que supone "una muestra más de la libertad del grupo para hacer la música en la que creen y que es una seña ya de identidad de la banda".

Además, los miembros de "Soziedad Alkohólika" no estarán solos en el escenario, sino que el recital se ampliará también a otros dos grupos locales. Por una parte, "Me fritos and the gimme cheetos", banda que da una vuelta de tuerca a canciones conocidas adaptándolas al estilo punk-rock melódico, rápido y fiestero. Basta con ver sus versiones del archiconocido "Despacito" de Luis Fonsi, o el "Se me enamora el alma", de Isabel Pantoja. También se subirán al escenario del pozo Barredo la banda "Blast Open", un grupo de Thrash Metal de la cuenca del Caudal que está presentando su nuevo material en una gira en la que recorrerán la península como banda invitada en los conciertos de Vio-Lence.

Las entradas para el concierto, a 15 euros, se podrán adquirir desde este sábado 10 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en la página web "entradium.com" y también en venta física en Riffs & Guitars, en Mieres; Discos Alta Fidelidade, en Oviedo; y Librería Paradiso, en Gijón.