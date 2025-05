El alcalde de Langreo clama contra el nuevo retraso en la apertura del soterramiento: "Esto no hay por dónde cogerlo"

La entrada en servicio del túnel del soterramiento de Langreo no acaba de encarrilarse. La puesta en marcha de la galería estaba prevista para el próximo lunes, pero el Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) confirmó ayer a este diario que no será así. Sigue pendiente el último trámite, la validación de la instalación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Adif evitó pillarse los dedos dando un nuevo plazo, ya que esa autorización es un último paso que "no depende de nosotros". A nivel interno, los trabajadores de Renfe manejan la fecha del 28 de mayo, siempre que no haya más contratiempos a sumar a un nuevo retraso que ha indignado al alcalde de Langreo y al colectivo de viajeros Asturias al tren.

El regidor langreano, Roberto García, fue categórico. "Esto no hay por dónde cogerlo, ya no sé qué más decir porque lo hemos dicho absolutamente todo. Sobre los retrasos de Adif, alguien me preguntaba hace poco que si se iba a hacer una inauguración del soterramiento y le contestaba yo que una celebración de qué, ¿de que llevamos 16 años esperando a que nos terminen un tren?", argumentó. García también expuso sus temores de la repercusión que estén teniendo los retrasos y los cortes de tráfico ferroviario (desde enero hay transporte alternativo por carretera entre Laviana y El Berrón) sobre el volumen de viajeros: "¿Y ahora quién levanta esta línea, qué viajeros van a usarla?". Y se respondió: "Nadie. La mitad de la gente ya se ha buscado la vida para ir a trabajar, a estudiar o a la playa. No sé qué vamos a hacer con esta línea".

El retraso en la apertura de la línea, reflexionó el Alcalde, "conllevará además otro retraso en la urbanización" de los terrenos liberados por las vías. "Nos habían dicho que iba a ponerse en marcha el soterramiento el 12 de mayo porque a partir del día 20 se iban a ceder los terrenos para la urbanización. Era cuando Alejandro Calvo (consejero de Movilidad) decía que iban a empezar con esos trabajos", relató el regidor langreano para añadir: "Esperemos que este retraso sea breve y que consigan ponerse al día y recuperar el tiempo perdido". Hizo alusión al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente, uno de los más castigados por la obra del soterramiento. "Ahí seguimos a la espera. Lo que se ha hecho con estos vecinos, que han pasado todos estos años encerrados y totalmente aislados no es de recibo. Es de justicia que se ponga en marcha el PERI".

También lamentó el retraso en la reapertura de la línea el colectivo de viajeros Asturias al tren. Su portavoz, Carlos García, exigió que "al menos se ponga en marcha este mes. Si el 31 de mayo no entra en servicio reclamaremos a los partidos en la Junta General una solución".

Fuentes del Adif, por su parte, señalaron que las obras de la infraestructura están terminadas y se ha mandado el expediente a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que "ahora tiene que hacer su labor de verificación y emitir su visto bueno definitivo". "Lo que podemos decir es que el lunes no se pondrá en marcha y nosotros, como Adif, no podemos concretar una fecha", ya que ahora "depende de la AESF, de que dé su visto bueno".

Sí manejan una fecha a nivel interno los trabajadores de Renfe, según indicó Ignacio Guzmán Pérez, secretario general del sector ferroviario de CC OO en Asturias. "Se habla del 28 de mayo. La AESF tiene doce días hábiles para validar la autorización desde que recibe la documentación, siempre que esté todo bien, claro".