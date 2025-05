El PP reclama "artistas de primer nivel" para las fiestas de San Xuan en Mieres

El PP de Mieres reclamó ayer "mejoras" en la organización de las fiestas de San Xuan, "apostando por una programación "más ambiciosa, mejor planificada y libre de sesgos ideológicos". El edil popular Víctor Ferreira considera que las fiestas patronales del concejo "llevan años ancladas, sin grandes nombres y sin la capacidad de atraer visitantes o dinamizar económicamente la villa como podrían hacerlo con una programación de mayor nivel".

El PP propone que el Ayuntamiento valore la posibilidad de incorporar a las fiestas "algún concierto de algún artista de primer nivel, aunque sea con entrada, algo que no ocurre desde hace dos décadas. Tuvo sentido en la etapa de la crisis económica por la situación económica del Ayuntamiento, pero no puede ser que en la actualidad el quinto municipio de Asturias en presupuesto no tenga esa capacidad".

A juicio de Ferreira, "ha llegado el momento de pensar unas fiestas de todos y para todos, en las que se apueste por la calidad artística sin filtrar previamente por ideología, como parece hacerse en algunos casos". El edil aludió a la contratación del grupo "Soziedad Alkohólika" dentro de la programación "Caja de Resistencia". "No cuestionamos que el Ayuntamiento los contrate, están en su perfecto derecho de hacerlo. Lo que criticamos es que se pretenda disfrazar la elección de artistas afines ideológicamente bajo el relato de que fueron censurados, cuando el único concierto que se les canceló fue hace 10 años, a raíz de un informe de la Policía Local de Madrid, no fue la libre decisión de ningún político".

También pide el PP "una planificación con más antelación de las fiestas, para que los hosteleros y el tejido comercial puedan organizar sus equipos y actividades paralelas con margen suficiente. Se da la sensación de improvisación". Ferreira instó a abrir las fiestas a nuevos formatos y públicos: "Se puede innovar incluyendo desde espectáculos modernos como shows de drones, hasta una noche joven con DJ’s de nivel nacional. Solo hace falta voluntad y altura de miras".