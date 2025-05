Reponen con drones, sin señalizarlo, el tendido eléctrico que derribó el helicóptero que cayó al pantano de Tanes

El tendido eléctrico derribado en el accidente de un helicóptero del 112 hace una semana en el pantano de Tanes (cuando cargaba agua para extinguir un incendio) ya ha sido repuesto. En la delicada operación se han utilizado drones como guías para colocar posteriormente los cables. El alcalde de Caso, Miguel Fernández, se mostró crítico con el hecho de que no se haya colocado señalización del cableado, para prevenir posibles accidentes similares en un futuro.

El rescate del helicóptero que cayó al pantano de Tanes.

El suceso se produjo el pasado 2 de mayo, cuando un piloto de helicóptero del 112 Asturias salvó la vida milagrosamente tras caer con su aeronave al embalse. El helicóptero colisionó contra unos cables eléctricos que sobrevuelan el pantano, al engancharse la cesta incorporada para cargar el agua para sofocar un fuego. El piloto, antes de perder el control de la aeronave, intentó llevarla hacia la orilla. El hombre resultó herido leve, pudo salir del interior del helicóptero por sus propios medios y nadar hasta el lugar donde ya lo esperaban vecinos del pueblo.

El accidente rompió los cables del tendido. Tras lograr los permisos necesarios para trabajar en un espacio natural como es el parque de Redes, se pusieron en marcha los trabajos. El pasado jueves, la división del drones del Grupo Roxu, contratada para la tarea, colocó los cables guía en un vano de unos 600 metros, entre los apoyos de las torres eléctricas. Cada dron soporta un peso de unos seis kilos, por lo que ese cable guía que se despliega en un primer momento es más fino. Después se tira de ese cable, que va enganchado a un tramo de cuerda y, por último, al cable eléctrico.

El regidor de Caso señaló que "el generador de emergencia que habían puesto ya no está, con lo que imagino que ya están metiendo corriente ya por el nuevo tendido". Miguel Fernández fue crítico con el hecho de que no se haya señalizado por parte de los responsables de la infraestructura. "De momento no se ha señalizado y lo que ocurrió puede volver a pasar, esos cables son una trampa en la que se puede volver a caer. Solo digo eso. Los pilotos que luchan contra los incendios ya exponen bastante su vida como para tener que exponerla también al ir a cargar agua".

Fernández se cuestionó "qué hubiera pasado si, en lugar de caer al agua como pasó, porque el piloto fue un artista, el helicóptero sale rebotado hacia el pueblo de Tanes. No sé de quién son los cables ni quiero saberlo, pero no son míos. Lo único que digo es que algunas empresas parece que dan muy poco valor a las vidas humanas. No creo yo que dos pelotas de plástico o de goma cuesten tanto dinero".