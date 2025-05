Los vecinos de la mujer de Caso fallecida en el accidente del Corredor culpan a la carretera: "Ese maldito túnel es muy peligroso"

El fallecimiento de Solange Testón en un terrible accidente de tráfico en el que también resultaron heridos su hija, Cristina Testón, y su nieto de 15 años ha generado en Caso una profunda tristeza. La extendida consternación se mezcla con un sentimiento de irritación que surge de las circunstancias que dan forma al contorno de un siniestro que muchos piensan que "se podía haber evitado". "Ese maldito túnel es tremendamente peligroso", concluía ayer un vecino de Rioseco en referencia al paso subterráneo de la Comillera (As-117), ubicado en Sobrescobio y donde se produjo el accidente: "Es un sitio muy comprometido, y hace unos años se mató ahí mismo un matrimonio de holandeses que estaba pasando unos días en Asturias", recuerdan Julia Coya y su marido Isidro Fernández, vecinos de Solange Testón en el pueblo de Pendones. Otros habitantes del entorno de esta bucólica aldea con vistas al espectacular pico Tiatordos van más lejos: "Este tipo de accidentes no son más que una penosa consecuencia del abandono que sufre la zona rural", sostienen muy molestos.

El lugar del accidente, con la entrada al túnel de la Comillera al fondo. | D. M.

El enorme disgusto en la zona alta del valle del Nalón desde que el sábado por la tarde se confirmara al fallecimiento de Solange Testón, que a sus 87 años solo logró aguantar unas horas con vida tras su ingreso en el hospital de Riaño, se junta con un brote de inquietud que llevaba latente mucho tiempo. El alcalde de Caso es el primero que manifiesta el sentir. Miguel Fernández expresó ayer su pesar por la tragedia sufrida por "una familia muy conocida y muy querida en el concejo". Tras definir el fatal siniestro como "un palo enorme", aludió a las críticas por la peligrosidad del túnel. "Se dice que si la curva está mal trazada o que si el interior del túnel está sin proteger y humedece la calzada. Yo no sé lo que sucede, porque no soy técnico en la materia, pero está claro que no es normal que haya tantos accidentes en el mismo sitio. Habrá que analizar qué está pasando".

Julia Coya e Isidro Fernández, en su casa de Pendones. | D. M.

El accidente que ha perturbado la tranquilidad en Caso y Sobrescobio se produjo a la salida, en dirección Laviana, del controvertido túnel de la Comillera. El todoterreno en el que viajaban los tres familiares naturales de Pendones se salió de la vía en medio de una fuerte tormenta y se precipitó por el terraplén, cayendo unos veinte metros hasta ser detenido por los árboles. El impacto fue brutal, quedando el coche volteado entre una maraña de troncos y maleza. Al volante iba la hija de la fallecida. El menor fue el que salió mejor parado, con una fractura en una muñeca y daños en una vértebra. Se recupera bien en el hospital Valle del Nalón. Su madre permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Sufre numerosos traumatismos y también daños internos, pero se recupera tras las primeras intervenciones.

La ambulancia que trasladó a Solange Testón al hospital de Riaño.

Calzada siempre mojada

A la espera de lo que dictamine el atestado, el sentir general es que esta familia ha sido golpeada por un problema de inseguridad subestimado. "Cristina conoce bien esa carretera y nunca va rápido. Que lloviese fuerte pudo influir, pero el problema es otro", señala Jesús Testón, sobrino de la fallecida y también vecino de Pendones. "Ese túnel está muy mal peraltado y al salir la calzada te empuja hacia la izquierda cuando la curva va a la derecha". Conoce bien el paso, ya que durante décadas lo transitó diariamente para ir a trabajar a Minas de Figaredo. "En la boca de salida hacia Laviana la carretera siempre está mojada y con los años el firme parece ir poco a poco haciéndose más deslizante". Coincide con el alcalde de Caso al apuntar que "los vecinos no somos técnicos, por lo que se necesita un peritaje para evaluar lo que sucede".

El Principado adoptó hace pocos meses varias medidas para mejorar la seguridad. Se redujo la velocidad máxima a la que se puede circular por esta zona, que bajó de los 70 a los 60 kilómetros por hora. También se renovó la señalización (con señales luminosas). "Está claro que las medidas han sido insuficientes", indican los vecinos.

Al margen de las quejas por la inseguridad de la carretera, en Pendones se percibe que el infortunio se ha cebado con la familia Testón.

Los vecinos explican que las dos mujeres y el menor que iban en el vehículo en el momento del siniestro se trasladaban desde Pola de Laviana, donde residen, a su pueblo natal para pasar la jornada del sábado: "El marido de Cristina había estado desbrozando y trabajando en el entorno de la casa familiar, a la que vienen con mucha frecuencia". Lo que se comenta en la aldea es que, a la altura de Rioseco, cuando llevaban unos 10 minutos del trayecto de media hora que afrontaban, se dieron cuenta de que se habían olvidado la comida del gato. "Decidieron dar la vuelta", apuntan los allegados. Nada más dar girar en dirección a Laviana se encontraron con el túnel de la Comillera. A la salida les esperada la fatalidad.

"Muy queridos"

El fallecimiento de Solange Testón ha quebrado la calma que caracteriza a Pendones. Asumida con resignación la desgracia, se confía en la rápida recuperación de su nieto y de su hija, sobre todo de esta última, más grave. "Son una familia muy querida. Gente trabajadora y amable", señalan en el pueblo. Los hay que entran en más detalles para explicar el prolongado aprecio que se tiene a la familia Testón: "Este pueblo fue incendiado durante la Guerra Civil y la gente se refugió en el monte. Durante la reconstrucción siempre tuvieron su casa abierta para ayudar a quien lo necesitaba".

La vivienda familiar se encuentra algo retirada del núcleo del pueblo, a medio camino de una colina con bonitas vistas: "Solange vivió en esta casa toda la vida, hasta que hace unos años falleció su marido y se marchó a vivir a Laviana con una de sus hijas". Los vecinos se refieren a Cristina Testón, que trabaja en una residencia de mayores de Laviana. "Son todos muy buena gente y no se merecían sufrir una tragedia de esta dimensión". Los lamentos entroncan de nuevos con las quejas: "En los pueblos estamos abandonados. Malas carreteras y en Pendones no tenemos ni cobertura móvil". "Aquí hay mucha gente mayor y si se indisponen por la noche no no podemos pedir ayuda", indica Julia Coya. "Esperemos que estas deficiencias se solucionen, pero lo de Solange, por desgracia, ya no tiene arreglo", lamentan en Pendones.