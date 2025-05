Vecinos y viajeros temen que la reapertura de la línea de tren de Feve en el Nalón quede aplazada "sine die"

La línea de tren entre Gijón y Laviana, una de las rutas de transporte más utilizadas en el valle del Nalón, sigue sin entrar en servicio. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está pendiente de la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) para que los trenes pasen por el soterramiento de Langreo, una obra que arrancó en 2009 y que ha supuesto hasta el momento una inversión de 135 millones de euros.

El autobús alternativo de Feve, el lunes, en la parada de Pola de Laviana.

David García, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo asegura que "no hay fecha" y que altos cargos de Adif y Renfe les han dicho que la entrada en funcionamiento del tramo soterrado "está aplazada sine die". Desde la plataforma mantienen que ese aplazamiento se debe a problemas de seguridad en el túnel que discurre entre La Felguera y Sama. "La normativa europea ha cambiado mucho en los últimos once años, y nosotros ya habíamos advertido de que en la actualidad el túnel no cumple, por lo que entendemos que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no de la autorización para que pasen los trenes". Insiste García en que "ni en Renfe ni en Adif tienen conocimiento de la fecha concreta en la que el primer tren va a pasar por el túnel".

El colectivo convocó en la tarde de este martes una nueva concentración para reclamar "transparencia, que nos digan fechas, queremos hechos concretos". Y no solo de cuándo empezarán a circular los trenes por el paso subterráneo, también saber también cuándo se empezarán a urbanizar los terrenos liberados con la obra y cuándo comenzará el Plan Especial de Reforma Integral (Peri) del barrio de El Puente, que durante años ha sufrido las consecuencias de los trabajos.

La referida plataforma volverá a concentrarse el jueves y el martes de la semana que viene. Ya dispone de los permisos de la Delegación de Gobierno en Asturias. Reclama plazos y también los aporta. Si para el 20 de mayo no hay una respuesta oficial y concreta a sus reclamaciones, iniciarán un encierro en el Ayuntamiento de Langreo.

Desde la plataforma se acusa a las administraciones, tanto regional (PSOE) como local (IU), de ocultar información y de falta de transparencia, algo que para el colectivo es especialmente grave por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo, "que siempre han hablado de participación ciudadana y en este caso la han abandonado".

Los viajeros, incrédulos

Al igual que los miembros de la Plataforma por el Soterramiento, los usuarios de la línea férrea entre Gijón y Laviana "no se creen nada". En principio, la línea iba a entrar en funcionamiento el pasado lunes y no fue así, pero hubo viajeros que se acercaron a las estaciones, por ejemplo a la de Laviana, con la esperanza de poder coger un tren. Acabaron, como llevan haciendo hace meses, haciendo el recorrido en autobús alternativo habilitado por Adif. El bus hace el recorrido entre Laviana y El Berrón (Siero) donde los usuarios pueden subirse al tren hasta Gijón.

Por un lado, los viajeros están "contentos" con el servicio alternativo por carretera por la sencilla razón de que no tiene retrasos, "siempre pasa a la hora". Pero por contra, están cansados de no disponer de la posibilidad de ir en tren, un medio de transporte arraigado en el valle del Nalón, donde también hay servicio de cercanías de Renfe pero solo llega hasta El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, y no viaja a Gijón.

Faustino Cadenas es de Sama y utiliza habitualmente el servicio para ir hasta El Berrón, donde tiene familia. Confía en que "si no es esta semana, el tren empiece a funcionar la que viene". Sabe que "les falta un papel, unos permisos", en referencia a la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, pero también subraya que "mira que no han tenido tiempo a prepararlo todo". Este langreano pide "que lo solucionen de una vez porque esto es un trastorno para la gente". "Yo lo uso mucho porque vengo a El Berrón pero tengo el ganado en Langreo", explica.

En lo que no confía mucho es en las mejoras cuando por fin entre en servicio el soterramiento de Langreo. El Principado ha anunciado que habrá trenes semidirectos que reduzcan sensiblemente el trayecto: unos 27 minutos de la hora y media que dura el viaje. "Pondrán uno para engañar", dice Cadenas. Todo se verá cuando definitivamente concluya una obra que parece interminable.