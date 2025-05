San Xuan ya tiene cartel y fechas: descubre aquí el calendario de las patronales

"La fuerza simbólica y la magia de la noche de San Xuan, una celebración ancestral que en Mieres es uno de los momentos más especiales del año aunando tradición, unión y fiesta, protagonizan el cartel festivo de San Xuan 2025". Así definen desde el Ayuntamiento de Mieres la obra que este año será el emblema de las patronales

, que se celebrarán durante 12 días, entre el 13 y y el 24 de junio. El cartel ha sido creado por "Istriceillustra", de "LaTana Estudio Creativo". Explican desde el Ayuntamiento que en la obra, la diseñadora ha querido "capturar la esencia de una de las fiestas más sentidas de la cultura asturiana". "Una imagen que, de un solo vistazo, evoca esa fuerza y esa magia de una noche que nos acerca a nuestras raíces desde lo más profundo", agregaron.

Varios carteles de las patronales mierenses. / LNE

En el cartel, que ya se está colocando por las calles de Mieres, "una mujer con flores en una mano y fuego y cerilla en otra, representando el inicio del rito que enciende el fuego y da vida a la fiesta, y las figuras que bailan a su alrededor con trajes tradicionales encarnando la alegría compartida y el sentido de pertenencia son imágenes que nos hablan de la energía y la belleza de esta fiesta", indican desde el Consistorio.

Desde la concejalía de Festejos que dirige Rocío Antela se está ultimando el programa completo, que se publicará "en los próximos días". Algunos detalles ya se conocen. El Mieres "Underground" se celebrará los días 13 y 14 de junio en la Plaza la Libertad. Y el día 20 será el concierto de Soziedad Alkoholika, en el Pozu Barreo, en un evento en el que tocarán también "Me fritos and the gimme cheetos" y "Blast Open", y para el que las entradas ya están a la venta a un precio de 15 euros a través de la web "entradium.com" y también en venta física en Riffs & Guitars, en Mieres; Discos Alta Fidelidade, en Oviedo; y Librería Paradiso, en Gijón.