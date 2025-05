La casa de Palacio Valdés en Entralgo abrirá a partir de junio tras cinco años cerrada

Al apretar un botón se ilumina la portada de "La aldea perdida" y se escucha la voz de Armando Palacio Valdés leyendo la introducción. La grabación pertenece al archivo de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Francisco Trinidad, presidente de la refundada Asociación de Amigos de Palacio Valdés, celebra que el dispositivo aún funcione. Es parte del discurso expositivo del Centro de Interpretación de Armando Palacio Valdés ubicado en la casa natal del escritor en Entralgo, Laviana.

El chalé de verano en Capbreton. La casa de verano de Palacio Valdés en Capbreton, en Las Landas, se llamaba «Marta y María»; la placa se conserva ahora en Entralgo. | D. O.

El centro lleva cerrado al menos cinco años, nadie sabe concretar la fecha exacta. Este miércoles, a las once y un minuto de la mañana se abría de nuevo la puerta para una visita de reconocimiento. Miembros de la asociación y el concejal de Cultura de Laviana, Diego Barbón, querían saber en qué estado está todo. La impresión no fue mala. Hay que hacer cosas pero ya hay una decisión tomada. La casa natal del autor de "La aldea perdida", "El maestrante" o "La hermana San Sulpicio" volverá a abrir sus puertas el mes que viene. "Hay que limpiar, hacer inventario y arreglar algunas cosas, pero abriremos en junio", aseguró el edil de Cultura. Fue Diego Barbón quien llamó a Francisco Trinidad para recuperar la actividad en Entralgo. La respuesta fue contundente: la asociación ya ha diseñado un intenso programa de actividades para lo que queda de este año y para todo 2026. "Eso sí, yo no quiero las llaves de la casa", subraya Trinidad. La asociación está dispuesta a organizar visitas guiadas, charlas, conferencias o proyecciones cinematográficas, "pero la casa es propiedad del Ayuntamiento de Laviana".

Los muebles originales. El centro de interpretación de Armando Palacio Valdés en Laviana está ubicado en su casa natal, donde se conservan algunos muebles originales.

Desde el consistorio se quiere "reabrir y dotar a la casa de actividad a través de la asociación", explica Barbón. Lo harán con prudencia y poco a poco. "Ojalá se pudiera a abrir de una forma continua, pero por el momento haremos un mínimo de dos o tres actividades al mes". Barbón insiste en que la intención es "que la figura de Palacio Valdés vuelta a tener el reconocimiento que se merece".

Los hongos hacen su trabajo. La casa natal de Armando Palacio Valdés lleva años cerrada. Los hongos han comenzado a colonizar los libros encuadernados en piel.

En eso coincide completamente Francisco Trinidad, que tiene claro que "el objetivo es la difusión de la vida y obra de Palacio Valdés". En esta nueva etapa darán especial importancia al cine. La asociación ya se ha hecho cargo del rodaje del mediometraje "Solo", que lleva a la pantalla el cuento del escritor, y ahora quiere abordar un proyecto más ambicioso: lograr rodar la película "El maestrante" con el guión que sobre la obra del lavianés escribió Gonzalo Torrente Ballester en los años 50 del siglo pasado y que no se pudo hacer debido a la censura franquista.

Hay proyecto, hay ilusión y hay compromiso. Todo lo necesario para que salga bien.