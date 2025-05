La polémica del "foto-stop" acentúa la desunión de los partidos de izquierda en Lena

La rebelión de automovilistas desatada en Pola de Lena tras decidir el Ayuntamiento instalar varias cámaras de vigilancia del tráfico en el casco urbano ha provocado un cisma político, con dos posiciones enfrentadas en el Consistorio. Entre los partidarios de la necesidad de la medida está, lógicamente, el gobierno local de IU, que cuenta con el respaldo del PP. Abiertamente en contra están PSOE y Compromisu, que al igual que la plataforma ciudadana surgida espontáneamente en respuesta a la entrada en servicio de los dispositivos de control, consideran "innecesario" este tipo de sistemas sancionadores y ven un "claro afán recaudatorio".

La polémica generada con los radares confirma la falta de entendimiento entre las fuerzas de izquierda en el Ayuntamiento de Lena, donde IU viene pactando sostenidamente con el PP los temas trascendentales, incluidos los presupuestos. El PSOE es muy crítico con la entrada en servicio de dos radares de stop y otro, móvil, de velocidad. Son los dos primeros dispositivos, los denominados "foto-stop", los que reciben mayor censura: "No hay argumentos técnicos que avalen la necesidad de que los cruces seleccionados tengan que ser controlados por un motivo de seguridad o, al menos, a nosotros no nos consta", señala el secretario general de los socialistas lenenses, Francisco Barros. El principal partido de la oposición defiende que los radares deben retirarse si el gobierno local no avala técnicamente su necesidad: "No se puede permitir que el Ayuntamiento busque financiarse a través de lograr decenas de miles, incluso cientos de miles de euros, a través del pago de multas por parte de los vecinos". Barros reclama otras formas de mejorar la seguridad vial: "Lo que no se puede hacer es compensar el recorte de la plantilla de agentes municipales con medidas orientadas a recaudar sin dar respuesta a necesidades reales de seguridad".

Compromisu se pronuncia en términos muy similares a los socialistas. "En un Pleno reciente ya nos hicimos eco del malestar suscitado, recibiendo solo respuestas ambiguas y escudándose el gobierno local en ‘peticiones de vecinos y del plan de infancia y adolescencia’, que para nada existieron". Los portavoces del partido subrayan que "si bien estamos a favor de mejorar la seguridad, estamos en desacuerdo con el sistema impuesto, que consideramos tiene un marcado afán recaudatorio, con una desproporcionada pérdida de puntos en el permiso de conducir".

El PP analiza la entrada en servicio de los "foto-stop" de manera totalmente diferente y en sintonía con el gobierno local. "Llevamos tiempo solicitando medidas que mejoren la vigilancia y la seguridad vial. Las cámaras están debidamente señalizadas y quien cumple con algo tan básico como hacer un stop no debe preocuparse por nada", señala Fernando Secades.

El presidente del PP de Lena replica a los ciudadanos que se quejan de que el dispositivo es excesivamente estricto a la hora de sancionar: "Nos hemos informado y todos los incumplimientos que se detectan son evaluados por un subinspector de la Policía Local antes de proceder a tramitar las multas, llegando a ese punto solo cuando la infracción es muy evidente".

Secades también resalta que los dos "foto-stop" instalados en La Pola se encuentran en cruces que se ubican antes de un paso de peatones, "por lo que es imperativo realizar una correcta parada a la hora de circular por estas intersecciones". Y añade: "Al final no vale todo para hacer una labor de desgaste político al gobierno local de IU, al que se le puede criticar por otras muchas cuestiones verdaderamente relevantes".