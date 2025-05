Temor a que la ayuda europea para reformar el refugio de Brañagallones "se pierda"

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras (CC OO) del Nalón está muy preocupada por el futuro del refugio de Brañagallones, en Caso, emblema del parque natural de Redes. Teme que la ayuda europea para el arreglo del inmueble se pierda. Tal y como señalaron desde el sindicato, "a finales de 2024 se adjudicaron las obras para llevar a cabo labores de adecuación del refugio, y no se pueden demorar más, mucho menos con el pretexto de supuestas diferencias entre las empresas adjudicatarias de la reforma, que ya deberían haber resuelto sus discrepancias".

Según CC OO, "el Principado es responsable de hacer cumplir los plazos, puesto que está en juego una importante partida europea de fondos de Transición Justa, por un importe de 677.000 euros. No vamos a tolerar que una vez más se juegue con los recursos de la ciudadanía". La central subraya que "la demora está ocasionando además un enorme problema añadido al conjunto de la población de la comarca, más concretamente del alto Nalón, y a los pequeños negocios locales (hostelería, taxis…), que dadas las fechas en las que estamos no pueden ofrecer este importante atractivo turístico de la comarca, y temen que, de no iniciarse cuanto antes las obras, no solo pierdan esta temporada".

En la Unión Comarcal de CC OO del Nalón, destacaron, "llevamos recogiendo desde 2009 en nuestros documentos congresuales la protección y puesta en valor del parque natural de Redes, y ahora exigimos que se solucionen ya las discrepancias y se complete la rehabilitación de esta joya turística".