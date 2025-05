Fin a las colas nocturnas por una plaza en los cursillos de natación en Mieres

Hay una estampa que cada año se repetía por estas fechas, y era la de mujeres y hombres haciendo cola desde la madrugada para apuntar a los niños a los cursillos de natación de la piscina de Vega de Arriba. Hay ventas de entradas para conciertos de primeros espadas de la música para los que no hay las colas que se agolpaban en el entorno de la piscina de Vega de Arriba. Sillas de playa, alguna mesa, termos de café.... Todo para apuntar a los pequeños a las clases de natación. Pero eso no se verá ya en 2025. El Ayuntamiento de Mieres ha decidido modificar el horario para las inscripciones, que será a partir de las cinco de la tarde, y no como hasta ahora, a las nueve de la mañana. En breve, la concejalía de Deportes informará de las fechas exactas para la inscripción, pero según adelantan, será a mediados de junio. Para lo que si se conocen fechas es para apuntarse a los cursos intensivos de verano. Será el 26 de mayo, a partir de las 17.00 horas, y de forma presencial.

Durante los últimos años, la situación que se daba a la hora de inscribir a los pequeños en los cursillos era, cuanto menos, preocupante. Las plazas disponibles no cubren la demanda y sabedores de eso, padres, madres o abuelos y abuelas, se ponían a las 12, 1 o 2 de la madrugada a hacer cola hasta que abría la piscina a las 9 de la mañana. En pocas horas, volaban las plazas disponibles. Ahora el Ayuntamiento no solo ha decidido que la hora de inscripción sea a las 17.00 horas, sino que solo permitirá inscribir a un niño por persona, salvo que sean hermanos, para evitar picarescas o abusos.

Desde la concejalía de Deportes estuvieron barajando varias soluciones al problema. Desecharon la idea de facilitar la inscripción por vía web: "todavía existe una brecha digital que implica que haya gente que no se sepa manejar y dependa de terceros para que lue puedan coger una plaza. De momento, nos parecía más razonable que la inscripción fuera presencial", explica el edil de Deportes, César Menéndez Barriada "Chirri". Así, para evitar los intempestivos madrugones, y las colas de horas durante la madrugada, desde incluso las una o las dos de la mañana, la decisión fue la de retrasar a la tarde la apertura del plazo de inscripciones. "Si la gente quiere ir una horas antes para esperar, no es lo mismo hacerlo a las diez o las once de la mañana que a las cinco de la tarde", aseguraron desde el Ayuntamiento de Mieres.