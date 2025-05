El SOMA reclama al Gobierno una apuesta por Hunosa como "empresa energética pública"

El SOMA-FITAG-UGT lleva varios años persiguiendo un pacto de Estado por la Energía, una petición que desde su llegada a la secretaría general de SOMA, José Luis Alperi lleva reclamando de forma constante. Ahora, tras el apagón eléctrico de hace dos semanas, parece que esa idea ha cobrado cierto peso para expertos de distintas orientaciones políticas, circunstacia que el sindicato aprovecha no solo para demandar de nuevo ese acuerdo, sino para poner también a Hunosa con una misión capital para el mismo: que sea la empresa locomotora de ese sector público energético, como ya ocurre en otros países, que poseen fuertes empresas públicas generadoras de electricidad.

Desde el sindicato señalaron que "ha tenido que ocurrir un apagón que ilumine a partidos políticos y expertos para pedir lo que desde el SOMA-FITAG-UGT venimos planteando hace años: un Pacto de Estado por la Energía con seguridad jurídica, que contribuya a ganar en productividad, competitividad (tanto industrial, como social), viabilidad empresarial, y, por tanto, generar empleo estable y de calidad". Entiende el SOMA que debe articularse "un Pacto de Estado por la Energía que ayude a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, con un mix de generación diversificado y claro, que garantice la calidad y seguridad de suministro, así como el derecho ciudadano a la energía y erradicar la pobreza y la exclusión energética y que determine, sin lugar a duda, las responsabilidades de inversión y conservación en las redes de distribución energética".

Además, también apuntan a una necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. "El acuerdo tiene que contribuir a a desarrollar, normativa y regulatoriamente, la nueva realidad del sector eléctrico, mediante cambios en la Ley que lo regula". "La Ley del Sector Eléctrico cuya finalidad es garantizar el suministro de energía tiene más de 10 años, por lo que debe actualizarse para resolver los problemas estructurales del mercado y ser mucho más transparente", reclama el SOMA.

El sindicato liderado por Alperi también pone sobre la mesa el papel que debe jugar Hunosa. "En un país donde la propiedad pública apenas genera el 5% de la energía eléctrica, emplazamos al Gobierno a que apueste por Hunosa como esa empresa pública energética, que además de consolidar su futuro, actuaría como freno de los excesos del mercado que grava injustamente la economía de las familias, a la vez que fortalecería la competencia, evitando la concentración de un elemento tan estratégico, como es la energía, en manos de unos pocos grupos empresariales". "Es imprescindible mayor soberanía energética y reducir la dependencia del exterior, al igual que lo hacen los países de nuestro entorno, mediante una empresa pública energética". Ponen como ejemplo a "Électricité de France (EDF), Energías de Portugal (EDP), o el Ente Nazionale per l’Energia Elettrica en Italia (ENEL)". Por ello, añaden "no debemos tener ningún complejo de utilizar una herramienta que ya está creada, que tiene un tremendo potencial a desarrollar, y que no es otra que la empresa Hunosa quien podría, además, recuperar gratuitamente y libre de cargas, todas las obras construidas en dominio público hidráulico para su gestión y explotación energética".

Por último, el SOMA señaló que "no podemos dejar pasar más tiempo sin poner encima de la mesa cuáles serán las reglas del juego futuras para las instalaciones irrenunciables, como son las del almacenamiento energético, por su necesidad para el sistema".