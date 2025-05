"Hartazgo y cansancio" en Langreo por los retrasos del soterramiento

"Hartazgo, mucho cansancio e inseguridad". Es la "sensación generalizada" que el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García (IU), ve entre los vecinos "porque no sabemos si algún día se va a terminar la obra del soterramiento". En principio, los trenes de ancho métrico, la antigua FEVE, iban a empezar a circular por el paso subterráneo entre La Felguera y Sama el pasado día 12 de mayo. No ha sido así. El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) está a la espera del permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria; y mientras, en Langreo crece el escepticismo. El Alcalde quiso abrir una ventana a la esperanza, aunque sin mucho convencimiento al explicar que "estamos pendientes de que Adif entregue la obra al Principado antes de finales de mayo; aún queda tiempo, pero vamos a ver".

El Alcalde y los concejales de Urbanismo y Hacienda, José Antonio Cases y Marina Casero, se reunieron este viernes con Xuacu de Hoyos, representante de la plataforma por el soterramiento de Langreo, y Julio Fueyo, presidente de la asociación de vecinos de El Puente, el barrio más afectado por las obras y pendiente de un plan especial de reforma integral (PERI).

El concejal de Urbanismo reiteró que el proyecto de urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento está en proceso de modificación para añadir actuaciones relacionadas con el saneamiento y el suministro eléctrico . Una modificación "que sorpresivamente incluirá cuestiones que el Ayuntamiento de Langreo ya había apuntado en 2017".

Desde la plataforma por el soterramiento, que el martes tiene convocada una nueva concentración, hacen tres preguntas al Consistorio: ¿cuándo pasarán los trenes por el túnel?, ¿cuándo se iniciarán las obras de urbanización de los terrenos liberados? y ¿qué se va a hacer en el barrio de El Puente? Para lo primero no hay fecha, lo segundo depende de lo primero y lo tercero no está vinculado con el soterramiento.

"Sabíamos que el tren no iba a pasar el día 12 y que las obras de urbanización no van a comenzar al menos hasta que empiecen a pasar los trenes", explicó Xuacu de Hoyos. Respecto al barrio de El Puente, el portavoz de la plataforma subrayó que "si durante 16 años has estropeado un barrio con el paso de camiones y maquinaria pesada para las obras, ahora tendrás que arreglarlo". El presidente de la asociación de vecinos no lo ve nada claro, "son todo palabras y papel mojado", afirmó Julio Fueyo.