"Hay muchos que, en vez de componer, serruchan"

Johnny Penicilina (Francisco Javier García en el DNI, Ciañu, 1948) tiene nuevo disco con "Los Frixuelos eléctricos". "Sin una bala", quinto trabajo con 12 nuevas composiciones de este cantante y armónica incombustible que se podrán escuchar en directo el 30 de este mes en La Salvaje, en Oviedo, a las diez de la noche.

Ha tardado un poco este nuevo disco

Lo grabamos hace dos años, pero entre pitos y flautas... Yo siempre sacaba el disco así, sin más. Pero ahora me decían que había que meterlo en las redes y todo ese rollo nuevo. Y así pasaron dos años.

La banda ya tiene su recorrido.

No lo cuento, pero desde que empezó ya pasaron 19 o 20 años. Siempre los mismos, quitando el bajista, que al principio era Samuel González, que falleció con 27 años. Luego estuvo Marcos Díaz de "La Armería", luego Gus y ahora el Padre Karras.

Y todo esto casi sin proponérselo. ¿No?

El primer disco fue una idea de Samuel. Era como una reunión de amigos. No pensaba ni venderlo ni nada, era para regalar. Yo suelo tocar en directo, yo solo, y él me decía que cómo no tenía nada grabado, que tirase p’alante. Así empezamos.

Muchas canciones nuevas. ¿De dónde le viene la inspiración?

Componer canciones es día y noche. Estás en la cama pensando en que no te sale una cosa y de repente te viene una idea y te pones a hacerlo. Los temas son la cruda realidad, lo que veo en la calle, lo que pasa en la vida. Con humor agresivo. Yo estoy siempre componiendo. Estás en un bar y oyes a uno que dice ‘ayer quedamos para comer y no viniste’. Pues ahí tienes una idea.

Y eso acaba siempre en un rock’n’roll.

Rock’n’roll sí, pero con la miscelánea del grupo. Yo les presento las canciones crudas y ellos hacen los arreglos. Si en este son 12 temas, habré presentado 24 o 25. Esta vez coincidió que van más alienadas al rock, pero en el último había un reggae, por ejemplo. Otras veces, no sé, pues hay una que me sonaba a "Talking Heads" y esa pues la quitamos. Luego están los guiños, como el que hacemos a Morricone.

Ahora a tocarlo.

Siempre estamos tocando. Somos un grupo de directo. Eso es lo que nos gusta. Yo compongo bastante y tengo que darle salida a los temas. Hacemos nuestra propia música y lo que me gusta es ir cambiando el repertorio.

Tantos años tocando. ¿Es la prueba viviente de que lo de la crisis del rock es mentira?

Empecé en esto en el 67 con "Los Excéntricos oprimidos" Cuando nos deshicimos en el 70 y me fui a vivir a Estambul ya decían que el rock había muerto. La verdad es que ahora está bastante flojillo, decadente. A los chavales les da por otras historias. Y no hablo ya del hiphop y la electrónica, sino de que van a ver a orquestas que llevan el camión. A una charanga. Luego los músicos… Que cada uno haga lo que le dé la gana, pero tanta versión y las mismas versiones una y otra vez, tipo ochentero… Veo muy pocos creativos que puedas tener en cuenta. Y a la hora de componer una palabra llana te la hacen aguda, una esdrújula te la escojonan. Eso no es componer, eso es serruchar.

Pero en directo, en el escenario, la sensación es otra.

Tener una banda que suena, que es potente, que realza tu letra… Veo grupos que no entiendo que siendo tan jóvenes que sean tan muermos. Dinero no tengo, fama tampoco, y no sé si la quiero. Pero lo que sí me vale es acabar de tocar y que me vengan a decir que de puta madre, que su hijo tiene puesto el disco todo el día. También me hace gracia que me relacionan con sus ídolos, gente que no he escuchado.

¿Quiénes?

Me dicen "Ilegales", "Extremoduro", Sabina… Intencionadamente nunca los he escuchado. Yo escucho Americana, jazz, flamenco, Sibelius, Townes Van Zandt. La música en española no me suele gustar.

