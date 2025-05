"Escúchame, compréndelo": Camela actuará (y gratis) por San Xuan

Quién más y quien menos ha tarareado alguna vez en una fiesta aquello de "Cuando zarpa el amor..." o "Yo no debí enamorarme". Aquellos que tengan más edad, seguramente hayan tenido en las manos una cinta de casette de este grupo. Porque más allá de gustos musicales, "Camela" lleva tres décadas siendo una fábrica de himnos. Y para verlos en directo, no habrá mucho que esperar. La pareja (artística) formada por Dioni Martín y Ángeles Muñoz se subirán al escenario del parque Jovellanos en la noche de San Xuan, tras la gran foguera en una nueva cita de su gira "30+1". Un concierto que además, será gratuito.

La banda se formaba en Madrid, a mediados de los años 90 del siglo pasado, con tres miembros. Pero en 2013, Miguel Ángel Cabrera abandonaba el grupo para quedarse en un dúo que ha seguido cosechando éxito tras éxito. Tanto es así que "Camela" es el segundo grupo español con más ventas desde año 2000 hasta hoy, solo por detrás de "La Oreja de Van Gogh".

Recientemente, la banda ha sido reconocida con dos premios que dan también perspectiva de la dimensión de los artistas. Por un lado la "Gran Cruz del Dos de Mayo" que otorga la Comunidad de Madrid , y por el otro la "Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes"concedida por el Ministerio de Cultura. Mieres ha logrado atraer para San Xuan a uno de los grupos de mayor éxito popular de los últimos años en España, más allá de los gustos musicales de cada cual.

El espectáculo tendrá lugar en el parque Jovellanos y será gratuito. Está previsto que el concierto empiece, como es habitual, a la una de la madrugada, después de que termine en la plaza del Ayuntamiento la gran foguera de San Xuan. "Camela" se suma a los artistas que ya se han anunciado, como es el caso de "Soziedad Alkohólika", que tocará el 20 de junio en Barredo, en un concierto en el que también participarán "Me fritos and the gimme cheetos" -quienes por cierto han versionado al rock varias canciones de Camela"-, y "Blast Open".

La concejala de Cultura y Festejos, Rocío Antela, explicaba sobre la contratación de "Camela" para las fiestas patronales que "lo que buscábamos era un concierto que pudiera abarcar a mucha gente, de varias edades". "Todos conocemos a 'Camela' y hemos tarareado alguna de sus canciones, y pensamos que será un espectáculo que llenará el parque Jovellanos", agregaba la edil.

La banda tocó recientemente en Avilés, con un concierto de pago en el Pabellón de La Magdalena. Fueron unas 3.000 personas las que acudieron al show, que no defraudó a nadie. En Mieres, vecinos y visitantes podrán disfrutar gratis de las míticas canciones de "Camela". Y quién sabe si el grupo se acaba enamorando, aunque no deba, de Asturias.