Chequeo al estado de salud de la sanidad en Mieres: los datos oficiales "no cuadran", afirma la Plataforma comarcal

Si durante las próximas semanas, a la salida de alguno de los centros de salud del casco urbano de Mieres le paran para que conteste una pequeña encuesta, no se asuste. No hay trampa ni cartón. Son los miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública del Caudal, que han comenzado una recogida de datos para tratar de conocer de primera mano el estado actual de la sanidad en el municipio. Lo hacen ante la falta de información que les niega el Sespa. "Nos dan unos datos que no son los que les pedimos y que no sabemos de donde salen, que no cuadran, y por eso vamos a hacer nuestro propio estudio", señala Javi Titos, uno de los responsables de la plataforma.

Este martes comenzaban con el trabajo de campo en el ambulatorio de Mieres Sur. Allí instalaron una mesa donde iban tratando de captar encuestados. "No sabemos el tiempo que vamos a tardar, pero sí queremos completar las 400 personas que necesitamos para obtener unos datos fidedignos", señalan los organizadores. Están asesorados y en colaboración con el sociólogo Pablo García, "que tiene una larga experiencia en este campo", y que les permitirá acercarse bastante a la realidad de la ciudad. "Una vez acabado el muestreo tendríamos solo un margen de error del 5%, como cualquier encuesta oficial", explican.

¿Y qué se pregunta?. Pues Titos explica que se cuestionará, entre otras cosas, sobre el grado de satisfacción con la sanidad en Asturias, el grado de satisfacción con los centros de salud de Mieres, el tiempo de espera que se da por una cita presencial en Medicina, Enfermería u otros servicios del centro. "La idea es conocer el perfil sociodemográfico y si dichas variables influyen sobre la percepción de la atención sanitaria", apunta.

Porque para la Plataforma, lo fundamental es poner sobre la mesa las carencias en Atención Primaria para que se puedan corregir. "Venimos exigiendo que para tener una Atención Primaria de calidad hay que con la atención presencial en menos de 48 horas, algo que no siempre se da", dicen. Además, también apuntan hacia el personal. "Es necesario mantener la estabilidad de los profesionales en su puesto de trabajo, para así asegurar una relación mantenida en el tiempo con sus pacientes, ya que esa vinculación permite una atención integral y personalizada a lo largo de la vida del paciente", agregan. "Para nuestra plataforma, la atención primaria es un pilar fundamental, ya que es la puerta de entrada al servicio", dice Titos.

El colectivo entiende que los "pocos" datos que se les han facilitado "no cuadran" con el sentir general de los pacientes. "Cuando pedimos datos en la Gerencia y nos dieron unas cifras que hablaban de que lo máximo eran tres días de espera, y solo en casos puntuales, la media era de un día y poco de demora, en el año 2024", explican desde la Plataforma por la Sanidad. Sin embargo, eso no es lo que ellos constatan con los pacientes: "La gente en las concentraciones siempre nos manifiesta que hay más demora".

Es por ello que quieren hacer este estudio. "Queremos tener nuestros propios resultados, y a si vemos que las demoras son altas en enfermería, en medicina y demás servicios, pediremos una reunión con la dirección del área sanitaria para que nos dé explicaciones de qué se puede hacer", explica Javier Titos.

El muestreo será sobre 400 personas mayores de 15 años, cuyos perfiles se han ido analizando para tener una visión global. Así, se encuestará a 188 hombres y 212 mujeres. Además, se han establecido unos rangos de edad con determinados número de pacientes para cada uno. "Estos baremos salen de un estudio previo sobre la población de Mieres, porque así sabemos que tenemos unos resultados mucho más fiables", apuntan.