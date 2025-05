Los ganaderos denuncian que los lobos ya atacan ganado en los pueblos

"Es intolerable, ya están atacando y matando animales en los pueblos". Es solo uno de los testimonios de los ganaderos del concejo de Morcín, que están viendo como en el último mes y medio, más de 50 cabezas de ganado han muerto o resultado gravemente heridas a causa de los ataques de los lobos. "Luego dicen que va a haber batidas y controles, pero aquí seguimos esperando, sobre el papel es todo muy bonito", se quejan.

Y es que uno de los últimos ataques, hace unos días, se produjo a escasos metros de las casas en Peñerudes. "Como ahora no hay ganado en los montes, los lobos ya bajan hasta los pueblos", critican los afectados. Apuntan que los cánidos "han matado o dañado a entre 40 y 50 animales entre abril y lo que llevamos de mayo", y se quejan de que "hay daños que no nos los reconocen, algo que también nos molesta". No solo eso. Hay vecinos que por tener pocas cabezas y ser un hobby y no una actividad profesional ni siquiera denuncian el ataque. "Pero siguen siendo animales que mató el lobo", apuntan.

En esta temporada, explican los afectados, los cánidos se están cebando especialmente con ovejas, cabras y potros. "Terneros hasta ahora no están atacando, pero eso puede cambiar en cualquier momento", critican los ganaderos, casi medio centenar en el concejo de Morcín.

"Lo que exigimos es que además de pagar los daños, el Principado cumpla con lo que promete, y si hay un plan para controlar y reducir la población de lobos, pues que se lleve ya acabo, porque lo que no puede ser es que estemos trabajando por un sector primario y esencial y que veamos como este problema, que es sabido por todos, siga sin solucionarse", defienden

Control

El propio consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, confirmaba a primeros de mes que la administración regional ya había comenzado a abatir los primeros lobos dentro del programa de control de la población aprobado en abril. Algo que precisamente reiteraba en Morcín un día después, en una reunión con los propios ganaderos, que ahora se quejan de la situación. "Asturias tiene una normativa que vamos a cumplir de una manera estricta. El lobo se incluyó en el Lespre (listado de especies protegidas) con una posición distinta entre el propio Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno del Principado. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos ahora (tras la exclusión del lobo del Lespre) es aprovechar todas las modificaciones normativas que hay", resaltó entonces en Consejero.