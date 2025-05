El músico Aarón Zapico arremete contra la "apatía" cultural de Langreo

El clavecinista y director de orquesta langreano Aarón Zapico ha alzado la voz ante la situación de "apatía" que percibe en la programación de actividades culturales en Langreo. El músico, que dirige la prestigiosa formación "Forma Antiqva", la orquesta de cámara que fundó con sus hermanos, demanda más amplitud de miras y diversidad para lograr una oferta que llegue a todo tipo de públicos y genere "impacto social".

Zapico inició su argumentación aclarando sus motivaciones. "Esto no es ninguna pataleta, no estoy pidiendo que nos contraten, ni se trata de desmerecer todo lo que se está haciendo en el plano cultural porque hay iniciativas notables y muy consolidadas como los ciclos que programa ‘Sala Oscura’, por poner un ejemplo. Lo que pido es que haya mayor receptividad para lanzar estímulos culturales ilusionantes que lleguen a un público diverso".

El músico añadió que, debido a su actividad profesional, viaja con frecuencia a otras partes de España y del mundo y "vemos las cosas que se están haciendo". "Tampoco hay que irse muy lejos. En Mieres, que es un concejo muy parecido a Langreo en términos socioeconómicos y demográficos, sí que se percibe una pulsión cultural que aquí no notas. Como langreano que vive aquí me duele ver la apatía que existe en el plano cultural, especialmente en Sama, que se está quedando en el chasis", argumentó.

Zapico lamentó la "escasa o nula receptividad" por parte del gobierno local "a las propuestas que planteamos" desde "Forma Antiqva". "No es que nos digan que no, es que muchas veces ni se nos responde. Y no viene de ahora, ya viene pasando con corporaciones anteriores. El proyecto cultural ‘Forma Antiqva’ tiene ya 26 años y nos hemos ofrecido a tocar, a asesorar, a poner en común las cosas que se están haciendo en otros sitios, a viajar con nosotros a los conciertos para entrar en contactos con gente del mundo de la cultura, a impulsar conciertos didácticos o sociales... a colaborar, en definitiva. Y no exagero si digo que, en el 80% de las ocasiones que lo hemos planteado, ni siquiera hemos recibido contestación".

Considera Zapico que la planificación cultural "no consiste en traer a la Filarmónica de Viena, que es algo que un concejo como Langreo no puede permitirse. Es aprovechar espacios privilegiados que tenemos como el ecomuseo, hacer conciertos sociales con el CAI de Pando u ofertar actividades para los jóvenes, que solo tienen la alternativa del chigre. Todos somos un poco culpables en ese clima general de apatía. Parece que hemos tirado la toalla", concluyó.