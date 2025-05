Los ganaderos del Llosorio exigen que el monte quede "libre de lobos"

"Lo que están haciendo con el Llosorio es una auténtica burla". Es la queja de los ganaderos que suben sus reses al monte mierense y que denuncian que los lobos están acabando con la actividad. Jesús García, miembro y portavoz de la Asociación de Ganaderos Afectados por los Llobos (AGALL), critica que el Principado solo vaya a "extraer" dos cánidos del alto y ofrece la colaboración de cazadores y ganaderos de la zona para atajar el problema.

García explica la situación en del monte Llosorio. "Dentro del mapa que hizo la Consejería de Medio Rural, el Llosorio está señalizado como una zona libre de lobos". Esto quiere decir, abunda, "que no tiene que haber ningún animal en estos terrenos". Sin embargo, este ganadero señala que la situación dista mucho de la que se exhibe sobre el papel: "Ahora mismo hay cuatro lobos establecidos en la zona, más otra jauría de entre 6 y 7 que vienen al monte, cazan y se van". "Entran por el Aramo o por Lena, y nos encontramos con que en una zona libre de lobos resulta que hay diez u once animales matando nuestro ganado", agrega un molesto Jesús García.

El portavoz de AGALL se queja de la solución que ha puesto sobre la mesa la Consejería y que a su juicio es totalmente estéril. "En el plan del lobo se recoge que van a extraer dos animales del Llosorio, y esa no es una solución válida", dice. Afirma que la intención del Gobierno regional "es quedar bien con los ecologistas y quedar bien con los ganaderos, y al final lo que pasa es que quedan mal con todo el mundo, porque la solución que plantean no lo es para nosotros".

Pone su caso particular como ejemplo, pero advierte de que ni es el único ni el más sangrante. "El año pasado yo perdí a 29 animales y cobré solo 7 por los daños del lobo", relata. Y agrega que "las curas que les he tenido que hacer a los animales heridos las he tenido que pagar yo y declararlas como beneficios, lo que es una locura", asegura García. "El Gobierno regional siempre está diciendo que el plan del lobo es un gran plan, y en realidad es una falacia que no vale para nada", argumenta.

Colaboración

El portavoz de AGALL quiso poner sobre la mesa soluciones, o al menos, una vía de cooperación. "Los ganaderos y cazadores del monte Llosorio estamos dispuestos a colaborar con el Principado y a ayudarlos para abatir esos lobos", señaló García. Apuntó que "en lo que va de mes, se han comido tres xatos casinos de un ganadero que exclusivamente vive de esta actividad, con las pérdidas y los problemas que esto conlleva". "Siempre y cuando haya un decreto del Gobierno del Principado en el que se nos exima de cualquier responsabilidad por dar caza a lobos, estamos dispuestos a ayudar", puntualizó el representante del colectivo.

El ganadero se mostró irónico ante la situación actual: "a nosotros nos da igual que se hable de extraer, de sacar o de matar, y que lo hagan a besos, a abrazos o a tiros, pero lo que queremos es que se acabe ya un problema que nos genera miles y miles de euros en pérdidas cada año".

Actualmente, explicó Jesús García, en el Llosorio hay unos 40 ganaderos que llevan unas trescientas cabezas de ganado bovino y caballar. "Al final, el problema no es el lobo, el problema es la gestión. Nosotros no queremos que el lobo desaparezca, sino que se controle la población y que no seamos los ganaderos los que tengamos que pagar a los lobos como hasta ahora", finalizó García.

Esta protesta se suma a la que un día antes hacían los ganaderos de Morcín, que también denuncian que los cánidos están atacando a sus animales, y que además lo están haciendo ya cerca de las casas o directamente en los pueblos. Como los del Llosorio, también exigen al Principado una solución inmediata.