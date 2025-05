El plan de Hunosa, sin avances: los sindicatos afirman que la negociación "está en un punto intermedio"

Los sindicatos mineros, SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa, han informado este jueves sobre las conclusiones que se sacaron de la reunión que la comisión negociadora del plan que marcará el futuro de la compañía minera. Lo hicieron después de retomar de nuevo, este miércoles, las conversaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), máxima accionista de la hullera asturiana. Un encuentro en el que, pese a no producirse avances significativos, sí que se ha recuperado el diálogo, ausente durante casi dos meses, algo que provocó que hace un par de semanas las centrales criticaran la situación.

En asambleas celebradas en los centros de trabajo de Hunosa, los trabajadores de la empresa han recibido la información por parte de los representantes sindicales. "La Sepi ha trasladado una primera parte de su propuesta, centrada en el estado actual de los proyectos y actividades planteados", señalaron desde el SOMA y CC OO. Abundaron en que durante la reunión, celebrada en el campus de Los Peñascales, en Madrid, "se expusieron los avances que se han producido en los últimos meses en los diferentes proyectos que hay encima de la mesa". No hubo concreciones de ningún tipo, pero las centrales no dan por rota la negociación. "La sesión no marca un cierre, sino un punto intermedio del proceso", explicaron. Además, la previsión es que la próxima semana sindicatos y empresa vuelvan a reunirse. "El trabajo continúa la próxima semana, momento en el que seguirán presentando su propuesta, donde empezarán a fijar las necesidades de plantilla, siempre según su criterio", afirman las centrales.

Por otro lado, desde el SOMA y CC OO de Hunosa quisieron dejar claro que "no vamos a emitir valoraciones parciales, sino que esperaremos a tener el conjunto de la propuesta para poder informar a la plantilla de forma completa, rigurosa y transparente". "Seguimos plenamente centrados en la defensa de los intereses de toda la plantilla (tanto fija como de las subcontratas) y del futuro de las comarcas mineras", agregaron, para apostillar: "Cuando el proceso de presentación y análisis haya concluido, trasladaremos toda la información y los pasos a seguir, como siempre, con unidad y determinación".

Poco se sabe de lo que sucedió en el interior de la sala de reuniones del campus de Los Peñascales, pero en el encuentro Sepi habría visto con buenos ojos varios de los proyectos presentados por las organizaciones sindicales. Sin embargo, la clave ahora será la de encontrar fondos para llevarlos adelante. La máxima accionista de Hunosa cree que las propuestas de SOMA y CC OO son técnicamente viables, pero para llevarlas a cabo es necesaria una financiación que ha de encontrarse.