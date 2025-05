El Principado empezará en junio a urbanizar el suelo del soterramiento de Langreo

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, aseguró ayer en Pola de Laviana que el Gobierno regional prevé iniciar en junio la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento de las vías en Langreo. Una vez que ya hay fecha fijada para que los trenes empiecen a circular por el túnel (el 9 de junio), el responsable regional espera que a partir de ese día "en una o dos semanas, el Adif nos deje entrar a trabajar en la zona".

La obra de urbanización fue adjudicada hace dos años y medio por el Principado por 6,7 millones, con un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, los sucesivos retrasos en la culminación del soterramiento hicieron que se fuera posponiendo su inicio. Solo se pudo trabajar en el nuevo vial de acceso a Valnalón. Recientemente, se amplió el presupuesto del proyecto con dos millones más. La actuación, que abarca dos kilómetros lineales de terreno, generará un gran bulevar, con un paseo peatonal rematado con zonas verdes, carriles bici y distintos elementos de mobiliario urbano.

Calvo expuso que a partir de la apertura del tramo soterrado, "como habíamos comprometido, nosotros estamos preparados para seguir trabajando". Añadió que, tras la puesta en servicio del túnel, "espero que en una o dos semanas Adif (el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) nos deje entrar a trabajar en la zona y continuaremos haciendo esos trabajos y rematando por fin esa actuación, tan demandada y que va a transformar totalmente Langreo".

El nuevo trazado ferroviario, una obra que se ha prolongado durante 16 años, entrará en funcionamiento el próximo 9 de junio, un día después de la inauguración oficial. Los hará sumando nuevos servicios semidirectos que recortarán el trayecto entre 10 y 22 minutos, en este último caso para los viajeros que completen el recorrido de toda la línea. Hasta ahora, la duración del trayecto de Laviana a Gijón era de hora y media. El alcalde de Laviana, Julio García, que participó con Calvo este jueves en la inauguración de la nueva rotonda de acceso a la Pola, indicó que el pasado miércoles, "cuando salí de la reunión (con Renfe, Principado y alcaldes del Valle), solo tenía en mente una cifra. Hace 25 años, hora y media en tren para ir desde Laviana hasta Gijón. Vamos a bajar 25 minutos". Y añadió: " Yo creo que es un logro, Además, ahora mismo, Laviana, con las lanzaderas puedes ir al AVE en poco tiempo".

"Vamos a confiar"

El regidor de Langreo, Roberto García, por su parte, señaló: "Hemos aguantado mucho y ahora vamos a pensar en positivo, a pensar que vamos a tener más trenes y que van a llegar antes. Ha habido un último retraso de un mes , pero en 16 años un mes no significa absolutamente nada". Sobre la urbanización, apuntó: "Ahora nos garantizan que los trenes circularán el día 9; calculemos unos diez o quince días para que todo vaya perfectamente y que, a finales de junio, se entreguen las obras al Principado para que comience con la urbanización. Nos han garantizado que, en cuanto se la entreguen, se van a poner manos a la obra. Yo no voy a dudar de su palabra ni de su buena voluntad; vamos a confiar en ellos". Aludió también al acto de inauguración previsto. "El día 8 no creo que sea para grandes celebraciones, pero Langreo tiene que estar allí", dijo.

David García, portavoz de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo, afirmó que "no creo que el 8 de junio haya que salir con gaitas y tambores para celebrar una obra por la que llevamos esperando 16 años. Y el soterramiento no está acabado. Son tres patas y aún queda la urbanización y el PERI (plan especial de reforma interior) del barrio de El Puente. Seguiremos saliendo a la calle para reclamarlo". Hay una concentración prevista el 28 de mayo a las 9.00 frente al Ayuntamiento.