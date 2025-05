"Quiero vivir con la única ambición de hacer canciones bonitas"

Alfredo González se ha jubilado y su lugar lo ha ocupado "Sólo" (así, con tilde), una evolución del cantautor de Turón que ya ha publicado dos "Cuerpo de cerrilla" y "Canción fatal". Se parece a él y no es otro más que él, pero no es Alfredo González, o si.

-¿Lo de la tilde de "Sólo"?

-Es una reivindicación de la buena lengua y de la literatura. Cuando era Alfredo González, que ahora está jubilado y vive la vida padre, me importaba muchísimo cuidar la lengua, y ahora aún más. Las palabras sirven para hacer guerras pero también para hacer la paz y la vida mejor. Cuando decidí que tenía que dejar en algún portal toda la mochila de Alfredo González, durante una tormenta de ideas para nombrar el proyecto, salió "Sólo" y yo pedí que llevase la tilde. Así se juega con la ambigüedad.

-¿Qué diferencia este proyecto del de Alfredo González?

-Muchas cosas. La primera es que es un inicio y Alfredo González se estaba acabando. Es difícil de explicar pero era muy importante empezar de cero, dejar de ser sin dejar de serlo del todo, mantener algunas señas de identidad como las letras cuidadas.

-Eso ya lo hacía Alfredo González.

-Aunque en la literatura era fundamental, ahora lo es mucho más. Las canciones son muy literarias, todas se basan en fragmentos de libros o guiones de cine. El alguna canción, directamente recito. Por ejemplo, "Cuerpo de cerrilla" está basada en un poema de Fernando Beltrán y "Canción fatal" tiene como referente a Joan Margarit.

-Las mayores diferencias al escuchar las canciones de "Sólo" se aprecian más en la forma que en el fondo.

-Hay muchas diferencias formales. La voz está mucho más alta que en otros proyectos. Fue un trabajo muy duro porque yo tengo una voz muy pequeña y era difícil ponerla tan arriba, en un plano tan superior, eso me requiere mucho esfuerzo a la hora de cantar. En algunas canciones me la juego bastante.

-¿Le costó separarse de Alfredo González y hacer canciones para "Sólo"?

-No especialmente. Me gusta mucho Fernando Pessoa y la idea de los heterónimos. Estoy jugando a ser otra persona, intento hacer canciones que no cantaría Alfredo González, que sigue ahí, jubilado y sentadín tomando un vulete viendo la obra, en este caso la obra de "Sólo".

-¿Qué espera de este nuevo proyecto?

-Simplemente continuar, nada más. Fue algo que hice porque quería empezar de cero. Me encantaría vivir de él, sé que es algo muy difícil pero no me quita el sueño. Quiero que me deje vivir sin ambiciones, que parece que es una tontería, pero quiero vivir con la única ambición de hacer canciones bonitas.

-¿Necesitamos canciones bonitas?

-Mientras Israel pueda quedar segunda en Eurovisión necesitamos canciones bonitas, el mundo está hecho trizas.

-Las suyas son bonitas, pero un poco tristes.

-Hacen falta canciones tristes, no vamos a ser todos Melody. De todos modos, tenemos grabadas once canciones y no son todas tristes.

-Para quien escucha a "Sólo" se le hace muy difícil separarlo de Alfredo González. ¿Habrá alguna canción de ruptura?

-Hablo de ruptura pero en realidad es más una transición. Soy como Pessoa, a veces Álvaro de Campos, a veces Alberto Caeiro, tengo más personajes creados. En realidad es una transición justa, no se trataba de romper la cuerda del tirón. También me gusta que me sigan viendo en las canciones, porque sigo siendo yo.

-Ha cambiado la producción, ya no es un tipo con un piano y a veces con una banda de rock.

-En directo seré yo solo con un ordenador y un teclado y en ocasiones Silvia Quesada haciendo percusiones y coros. En todo el disco, en las once canciones, debe haber dos guitarras. Son canciones con cosas muy inorgánicas, con programaciones que disparo desde el ordenador. Se trata de que la voz esté en un plano superior y que la música -que me perdonen mis amigos músicos- tenga menos importancia que la historia que estoy contado. Lo importante es el relato. Si sacásemos el disco físico sería un disco-libro.

-¿Cuándo se podrá ver a "Sólo" en directo?

-Ya tenemos algunos conciertos cerrados y seguimos trabajando. Por ahora hemos cerrado Madrid y Oviedo.

-¿Y próximas canciones?

-En junio saldrá una nueva y en julio otra. La idea es sacar una por mes, menos en agosto que descansaremos para ir a ver al jubilado Alfredo González, que estará en Ledesma o en Roquetas de Mar con el Montepío de la Minería (risas).