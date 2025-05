El tren Gijón-Laviana, un "laboratorio" para mejorar toda la red ferroviaria de cercanías de la región

El Principado y Renfe disponen de un nuevo laboratorio en el que escrutar la reorganización del trazado ferroviario regional de la línea de ancho métrico (antigua Feve), un proyecto que lleva años acumulando parones y retrasos. Los más de 83 millones de euros invertidos en el soterramiento de Langreo no solo deben mejorar el servicio de la línea Gijón- Laviana, contribuyendo a partir del 9 de junio a recortar el trayecto entre 10 y 22 minutos, sino que además permitirá evaluar el rendimiento de los trenes semidirectos, una medida novedosa ampliamente demandada por el colectivo de viajeros "Asturias al tren". De resultar exitoso, el sistema apunta a extenderse a otras líneas de la región.

Análisis crítico de los servicios de cercanías en Mieres | FOTO CEDIDA A LNE

La entrada en servicio del soterramiento de Langreo genera interés mucho más allá del trazado de la línea Gijón- Laviana. "Se puede decir que servirá de ensayo para articular en la región una nueva malla de horarios, una necesidad que el Principado ya ha asumido y que arrancará con los trenes semidirectos que circularán entre el valle del Nalón y la costa", señala Carlos García, portavoz del colectivo de usuarios del transporte ferroviario. Esta plataforma da por sentado que el diseño de horarios con reducción de paradas que se aplicará en el valle del Nalón es solo un primer paso en un viaje que ya no debería tener marcha atrás: "El siguiente trayecto que contará con trenes semidirectos será Oviedo-Infiesto y los planes que parecen tener el Principado y Renfe van en la dirección de ir ampliando la cobertura a toda la región". Carlos García valora la apuesta por este sistema, pero lamenta el esfuerzo invertido: "El Gobierno regional no estaba inicialmente a favor de la necesaria reforma de la malla de horarios y se puede decir que ha llegado a asumir la necesidad de implantar este nuevo modelo arrastrando los pies. Sin duda se trata de un logro de nuestro colectivo", subraya el portavoz de "Asturias al tren".

A nivel sindical también existe el convencimiento de que el sistema de trenes semidirectos que entrará en servicio en la línea Gijón- Laviana se extenderá poco a poco por toda Asturias. "Lo que se hará en el valle de Nalón puede ser considerado como un experimento final, pero este tipo de cobertura es muy necesaria en otros tramos de la red de cercanías, como la conexión entre Gijón y Avilés o el corredor que conforma el trayecto Infiesto-Nava-Siero-Oviedo", explican fuentes sindicales del sector ferroviario consultadas por este diario.

Recortar paradas

El colectivo "Asturias al tren" reclama que no surjan impedimentos para el recorte de paradas. "Necesitamos un servicio ferroviario para trabajadores y estudiantes y no solo pensado para jubilados, como actualmente. El tren no puede parar en todos los sitios y no podemos permitir que un equivocado paternalismo social perjudique al grueso de los clientes, agotándolos física y mentalmente con paradas en apeaderos en los que ni sube ni baja nadie", remarca Carlos García. En el caso del valle del Nalón, los seis nuevos servicios de trenes semidirectos recortarán el viaje entre 10 y 22 minutos. Hasta ahora, la duración del trayecto de Laviana a Gijón era de hora y media.

Aunque tanto los usuarios como los portavoces de los trabajadores ferroviarios apuntan que un nuevo diseño de horarios es la clave para relanzar los viajes en tren, también se apunta que cualquier avance en esa dirección debe ir a acompasado con una mejora de materiales. La polémica incorporación de nuevos trenes de cercanías se ve como una avance imprescindible. La entrega de estos convoyes encargados por Renfe a la empresa CAF debe modernizar el menguante servicio de cercanías en Asturias. Está prevista para el primer semestre de 2026 y los usuarios hablan abiertamente del temor a un futuro retraso en esa remesa. "Hay que avanzar en la nueva malla de horario sin esperar por los trenes, ya que todo indica que no estarán hasta 2027", indica Carlos García.

Los nuevos trenes que espera la región forman parte de un pedido de 31 convoyes que tienen que repartirse entre Cantabria y Asturias, con 21 y 10 unidades respectivamente para cada comunidad. Ese encargo fue formalizado en 2021, antes del Fevemocho, el escándalo de los trenes mal construidos. Pero ahora el paquete completo prometido para la región incluye otros siete trenes más, llegando a un total de 17.

"Asturias tiene la red de ferrocarril más densa de España y la más infrautilizada. A los continuos problemas de funcionamiento hay que añadir que la situación de la red de ancho métrico es la que está en peor situación tanto en material rodante, como en infraestructuras". Esta es una de las conclusiones que dejó la mesa redonda que organizó el jueves "Amigos de Mieres" en la Casa de Cultura. En la foto, Francisco Barros, Ignacio Pérez, Mariano Santiso y Sofia Gutiérrez.