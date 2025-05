Pinta mal para los grafiteros: denuncian a los vándalos de la autovía por daños de 15.000 euros

Los dos jóvenes que el pasado mes de abril fueron detenidos en Mieres tras ser pillados infraganti por la Policía Local cuando realizaban grafitis en pantallas de insonorización recién instaladas en la travesía urbana de la autovía (A-66) se enfrentan a graves consecuencias penales. La pareja de vándalos garabateó todo el frontal de un mampara que acababa de ser colocada a la altura del puente La Perra. Según ha podido confirmar este diario, la empresa constructora aún no había procedido a entregar el equipamiento al Ministerio de Transportes, por lo que la estructura acristalada deberá ser cambiada para pasar los protocolos establecidos en el contrato de adjudicación. El precio para sustituir la mampara supera los 15.000 euros. "No hay otra alternativa, ya que la pintura no se puede quitar sin dañar las propiedades del material", explicaron a LA NUEVA ESPAÑA técnicos conocedores del proyecto.

Los dos jóvenes, de 19 y 22 años respectivamente, fueron sorprendidos en plena faena por agentes municipales mientras vandalizaban los citados paneles que acaban de colocarse en las inmediaciones del puente La Perra. Los dos grafiteros detenidos son asturianos, uno de Candás y el otro de Oviedo. Se les relaciona con otros actos vandálicos similares. Tras ser pillados infraganti por los policías, no pudieron más que reconocer los hechos. Explicaron que decidieron colorear las nuevas pantallas acústicas situada a la altura del casco urbano debido a que son "muy visibles". El caso pasó a la Comisaría de Policía Nacional, que ha llevado el peso de una investigación que a estas alturas todo apunta que acabará en un proceso penal.

La gravedad de los hechos se ha visto incrementada debido a las prisas que mostraron los jóvenes para proceder a vandalizar las pantallas. El Ministerio aún no había recepcionado la obras, por lo que la contrata se ha encontrado con un problema, ya que con las pintadas la estructura no puede ser entregada. De esta forma, la compañía ha presentado una denuncia en la comisaría. Valora el perjuicio en una cantidad que oscila entre los 15.000 y los 18.000 euros. De esta forma, la situación judicial de los acusados ha pasado a ser muy complicada.

Abogados consultados por este diario aseguran que los dos acusados se enfrentan a un posible juicio penal por un delito de daños, que se produce cuando se provoca el deterioro, la destrucción o el menoscabo de la propiedad ajena produciendo un perjuicio económico por disminución de su valor patrimonial. El Código Penal, en sus artículos 263 a 267, castiga los ataques dirigidos a la propiedad ajena que resultan en un menoscabo de su valor patrimonial. "La pena se agrava hasta un máximo de 3 años y multa de 12 a 24 meses si se trata de alguno de los supuestos que recoge el artículo 263", explican los juristas. Entre los perjuicios que se valoran está el deterioro de bienes de dominio o uso público.

A la espera de ver el recorrido judicial que tiene el caso, los dos acusados pueden haberse metido en un lío cuyas consecuencias no previeron o menospreciaron. Los hechos sucedieron a principios de abril. Tanto la Policía Nacional como la Policía Local llevaban tiempo trabajando para intentar atrapar a los grafiteros que ya habían vandalizado por completo las pantallas de insonorización que empezaron a colocarse en noviembre. Resultó clave la colaboración de un vecino, que desde la ventana de un piso vio movimientos sospechosos a la altura del puente La Perra. Un motorista y un coche patrulla de la Policía Local acudieron al lugar de inmediato. Cerraron las escapatorias tanto hacia el paseo fluvial como hacia la ciudad, interceptando a los dos jóvenes cuando intentaban huir. A los detenidos se les incautó gran cantidad de botes de spray y material para la realización de grafitis. Tenían en su poder los bocetos de los dibujos que plasmaron en las pantallas. Ambos estaban embadurnados de pintura.