Las científicas del futuro preparan en Villapendi la energía que viene

El pequeño colegio de Villapendi participa en el programa educativo "Efigy Girls" de Fundación Naturgy. Tres alumnas del centro acaban de viajar a Madrid para exponer los resultados del proyecto desarrollado en el ámbito de la energía conjuntamente con otros dos colegios, de Málaga y La Coruña. María del Carmen Revuelta, Sala Sow y Erin Calzado han desbordado talento, aportando soluciones para afrontar los retos futuros de la energía y lograr una transición energética justa.

"Lo que hemos hecho es una máquina trituradora y compactadora de biomasa", explican los jóvenes estudiantes del colegio de Villanpendi. "Los otros dos colegios con los que colaboramos se encargaron de hacer un tractor para el transporte y una calefacción, completando así el circulo", indican orgullosas de sus trabajo.

"’Efigy Girls’ es una propuesta educativa, dirigida a chicas de entre 10 y 16 años, y que trabaja la robótica, la tecnología, la ciencia, la energía y la sostenibilidad a través de la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la colaboración", apunta Marta Alonso, profesora del centro. La iniciativa lleva desarrollándose cinco años y tiene por objetivo el fomento de vocaciones STEAM, favoreciendo la equidad educativa. En esta edición han participado 13 centros educativos de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Galicia. Desde su puesta en marcha, más de 400 estudiantes han participado de la iniciativa.

Las tres alumnas del programa, montando la compactadora. / D. M.

La fundación de la compañía energética Naturgy colabora con los centros aportando el material necesario , formación y asesoramiento para desarrollar los proyectos en competición. "Para montar nuestra máquina hemos tenido que trabajar con piezas de Lego y con sensores. Al principio no entendíamos muy bien todo lo de la programación, pero al final lo conseguimos y lo pasamos muy bien". María del Carmen, Sala y Erin pasan el curso que viene al instituto Valle del Turón. Aún no saben que estudiarán en el futuro, pero han aprendido que con esfuerzo y pasión pueden hacer casi cualquier cosa que se propongan: "La compactadora de biomasa no nos salió a la primera y tampoco era nuestra primera opción, pero al final logramos que funcionara", destacan satisfechas.

El fin último del proyecto "Efigy Girls" es fomentar el talento femenino y promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre las alumnas de Primaria. En el colegio de Villapendi han encontrado un filón, con niñas que desbordan ingenio e inteligencia. Pero este yacimiento de futuro desarrollo científico se verá interrumpido el año que viene: "Esta iniciativa va dirigida a niñas de quinto y sexto curso y el próximo año solo tendremos chicos en esas clases", lamenta el profesorado. Una carencia ligada al despoblamiento rural. Aún así, el colegio de Villapendi ha ganado alumnos en los últimos años y actualmente cuenta con más de un treintena de alumnos.