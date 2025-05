El eNe Oposiciones C. P. Mieres busca el ascenso ante su público

El eNe Oposiciones Club Patín de Mieres está a un paso de encaramarse en lo más alto del hockey femenino español. El equipo tiene este sábado la oportunidad de sellar su ascenso a la máxima categoría nacional, la OK Liga Iberdrola. A falta de dos jornadas para finalizar la liga OK Plata, las mierenses necesitan conseguir 2 puntos para acompañar al Telecable H. C. la próxima temporada como representantes asturianas en la que es considerada la mejor liga del mundo, donde juegan nueve de las diez últimas campeonas de Europa. Por delante tienen dos oportunidades. La primera será este sábado a las 18.00 en el polideportivo Visiola Rollán, donde el eNe Oposiciones C. P. Mieres se enfrentará a las gallegas del H. C. Ponteaereas con la motivación de conseguir un triunfo con el que disfrutar un ascenso rodeado de su afición. El club ha hecho un llamamiento para que el público llene la cancha. La entidad ha decidido que sea una jornada de puertas abiertas y en consecuencia no cobrará entrada.