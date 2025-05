Son los inventores del futuro, los próximos genios. Jóvenes que nos harán la vida más fácil con aplicaciones para saber cuánto dinero suma lo que vamos metiendo en el carro de la compra; que nos salvarán de chocar contra un obstáculo mientras esquiamos; que lograrán acabar con las velutinas sin el más mínimo daño a otros insectos o conseguirán que los cubos de recogida selectiva de basura no salgan volando durante las noches más ventosas.

Arriba, uno de los equipos del colegio Santa María del Naranco, en Oviedo. A la izquierda, por la derecha, Mark Katsiris, Ilia Borodaev y Aitor García con la trampa inteligente para velutinas. | D. O.

Valnalón reunió este lunes en la feria "Innovapetit 2025" a 160 estudiantes de siete institutos asturianos que durante el curso escolar fueron idenado los inventos del futuro dentro del Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT). Los alumnos presentaron proyectos o prototipos de carácter innovador para mejorar la calidad de vida de las personas y participaron en talleres como el del túnel de viento.

Un invento para futuros genios

Con esas bases, el equipo formado por Aitor García, Mark Katsiris y Ilia Borodaev pensaron cómo podrían ayudar a los agricultores asturianos a enfrentarse a la plaga de la avista velutina. "Todas las trampas que hay no son selectivas por lo que suponen un problema para la biodiversidad ya que no matan solo a las avispas malas", explicaron. Ellos han creado la trampa del futuro. Una cámara captura la imagen del insecto que se acerca a la trampa y a través de un algoritmo de Inteligencia Artificial selecciona si es una velutina o no. Si no lo es, la trampa libera al insecto, si se trata de una velutina, "mata", resumió Katsiris, de origen ruso como su otro compañero, algo que destacaron desde Valnalón, "porque hace poco que llegaron a España y además del trabajo han hecho el esfuerzo para presentarlo en castellano". El equipo estaba formado por estudiantes del IES Número 1 de Gijón.

Desde el IES de La Fresneda, en Siero, otro grupo presentó una novedosa aplicación para hacer la compra. Se trata de un dispositivo que se colocaría en el carro de los supermercados y permitiría saber cuánto dinero se va gastando al meter los productos. Y no solo eso, la aplicación puede configurarse para alergias a intolerancias alimentarias y para hacer una compra saludable ya que también informa al cliente de las características de cada producto que adquiere. La idea llevó a Carlos Aguilera, coordinador de nuevos desarrollos de la Fundacion Asturiana de la Energía, a sugerir a los chavales "salir corriendo a hablar con Alimerka" para que el proyecto sea una realidad.

La mayoría de los proyectos buscaba plantear soluciones a problemas que pueden ser habituales. Así, uno de los equipos del IES La Ería, en Oviedo, desarrolló un prototipo que sería de gran ayuda en ciudades como la capital del Principado, donde la basura se recoge con cubos que se ponen y se quitan todas las noches. Los días de viento no es raro ver esos cubos rodando por las calles de la ciudad, lo que supone un peligro para conductores y peatones. Las chicas de La Ería diseñaron un enganche para utilizar esos días ventosos y que los cubos no se muevan.

También se presentaron aplicaciones deportivas, como un sensor colocado en los esquís que hace que giren cuando se detecta un impacto inminente. Esa era otro proyecto del IES de La Fresneda. Otro de los problemas de los esquiadores es guardar sus pertenencias durante la práctica deportiva. "No es un invento nuevo, es colocar algo que ya existe en el lugar adecuado", explicó Nicolás Senís, del colegio Santa María del Naranco, sobre la taquilla inteligente para estaciones de esquí diseñada por su equipo.