Juan Carlos Laviana retorna a El Entrego 50 años después

El cuento de "Hansel y Gretel" enseña que regresar a casa no siempre es tarea fácil, por muchas migas de pan que se dejen por el camino para encontrar la ruta de regreso. La vida es un bosque con infinidad de senderos y el retorno a la niñez en ocasiones se complica, posponiendo el reencuentro con las evocaciones más profundamente arraigadas en la memoria. Cincuenta años ha tardado el periodista Juan Carlos Laviana en encontrar el camino de vuelta a casa, pero al final ha sabido arribar de nuevo a El Entrego.

El periodista, durante su reciente visita a El Entrego. | FOTO CEDIDA A LNE

No han sido migas de pan las que le han guiado de vuelta a El Entrego, sino las páginas de un libro, concretamente uno ("Los santos de madera") publicado por su amigo Marcelino Cortina. Quien fue durante un cuarto de siglo adjunto a la dirección del diario "El Mundo" y actual colaborador de LA NUEVA ESPAÑA acudió recientemente al teatro municipal de El Entrego para participar en la presentación de la obra: "La última vez que estuve aquí esto era el Cine Sindical y, si no recuerdo mal, vimos ‘West Side Story’".

Juan Carlos Laviana nació y se crio en La Granja, un pequeño pueblo situado a poco más de un kilómetro de El Entrego. Su padre fue minero y luego responsable de un lavadero de carbón. Después de estudiar el bachillerato en el ya desaparecido instituto Virgen Covadonga, se marcho a Pamplona a estudiar Periodismo. Tenía 17 años y cuando cogió el tren no sospechaba que tardaría cincuenta años en regresar. "Esta larga ausencia no se debe a ningún desafecto, ni muchos menos, sino a las circunstancias de la vida", apunta antes de explicar más en detalle los motivos de tan larga ausencia.

"Al poco de irme mis padres vendieron la casa y se trasladaron a vivir a Gijón. Cuando venía a Asturias de vacaciones quería pasar el mayor tiempo posible con ellos y muchos de mis amigos de la infancia también se habían ido, así que el regreso se fue posponiendo".

Al final los años se convirtieron en lustros y estos en décadas: "Reconozco que llegó un momento en que me generó un poco de miedo volver. No sabía cómo reaccionaría al ver las cosas diferentes y, por ejemplo, a otra familia viviendo en mi casa". A ese recelo se sumó el inconveniente de no contar con permiso de conducir. "Soy un asiduo del transporte público y hay que decir que la conexión en tren no es ágil, aunque confío en que en breve, cuando entre en servicio el soterramiento de Langreo, el servicio mejore".

Con su reciente visita, Juan Carlos Laviana ha perdido el miedo a redescubrir El Entrego en su actual configuración. Las emociones le han embargado, pero la inevitable nostalgia le ha evocado más placer que amargura, si bien no acaba de decidir si los cambios han sido para bien o para mal. El periodista ejerce de cronista sin sentencias de evaluación sobre los cambios. "Me han llamado muchas cosas la atención. Recordaba el valle más abierto, no tan constreñido. Recordaba el lavaderón de carbón, pero ahora en la parcela hay un gran centro comercial. Ver tantos cambios me ha resultado algo confuso".

Muchas cosas han desaparecido en medio siglo, pero no todas. "Ahí sigue el cementerio colgado como una mancha blanca de la montaña. Lo que ha desaparecido es el ruido. Tengo el recuerdo del bullicio, pero ahora todo está un poco mortecino". Hay zumbidos que permanecen imborrables en la memoria por muchas décadas que transcurran. "Cuando paraba el lavaderón, la ciudad se quedaba en un silencio sepulcral". La mutación provocada por el paso del tiempo también incluye sorpresas agradables. "El río baja transparente, ya no está negro".

El paisaje ha cambiado, pero sigue siendo reconocible, y lo mismo pasa con el paisanaje. El periodista ha podido reencontrarse con amigos que llevaba cincuenta años sin ver. "A muchos me ha costado un poco identificarlos, pero ha sido emocionante volver a verlos. Aunque siempre es raro ver gente mayor llamándonos unos a otros con diminutivos, que si Gelín, que si Pepín…", apunta con sentido del humor.

Juan Carlos Laviana piensa regresar pronto a El Entrego. Las largas ausencias se han acabado. Aunque nunca dejó de mirar de reojo: "Cuando había movilizaciones mineras siempre peleaba en el periódico ("El Mundo") para que mandáramos a un corresponsal". Al final, incluso antes que periodista, siempre será el hijo de Pepe "Temprana".