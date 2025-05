El PP denuncia en el Senado el "colapso" de la vía Baíña-Collanzo

El senador y presidente del PP de Mieres, José Manuel Rodríguez, "Lito", ha denunciado "el colapso permanente que sufre la red de Cercanías de Asturias y especialmente la línea C8, que conecta Baíña con Collanzo". En ese sentido exige al ministro Óscar Puente "responsabilidades inmediatas por el caos operativo de los últimos años".

Lito Rodríguez apunta que el abandono de la red de Cercanías en Asturias "viene de lejos" y subraya que lo ocurrido en las últimas semanas en la línea C8 "es inaceptable": "Estamos hablando de una línea que vertebra el valle del Caudal, que conecta concejos como Aller y Mieres con la red asturiana y que es clave para el día a día de trabajadores, estudiantes y personas mayores. Y sin embargo, lleva años funcionando a trancas y barrancas. Lo de este mes de mayo es la puntilla, ya que ha habido más de cien incidencias en toda Asturias".

Entre las numerosas incidencias ocurridas solo este mes, el senador ha destacado varias para ilustrar su queja. Señala que el 5 de mayo se suspendieron varios trenes entre Collanzo y Baíña, "dejando sin servicio el primer tramo de la mañana". El 8 de mayo apunta que se suspendió la circulación entre Moreda y Collanzo a la seis y media de la madrugada, "cancelando varios trenes consecutivos durante dos horas". El 13 de mayo, de nuevo trenes entre Cabañaquinta y Collanzo fueron cancelados desde primera hora. "El servicio no se recuperó hasta bien entrada la tarde", explica el senador. Y así hace referencias a incidentes similares los días 15, 19, 20, 23,25 y 27 de mayo:

"Los vecinos de Aller y Mieres no saben si podrán ir a trabajar. No saben si el tren pasará, lamenta el senador. Rodríguez sostiene que el problema no es solo técnico, también político: "Hace apenas un año se hizo famoso el escándalo de los trenes que no cabían por los túneles asturianos. Esa chapuza, que costó millones y retrasó la renovación de flota, es el mejor ejemplo de cómo gestiona el PSOE el ferrocarril en Asturias".