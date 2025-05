La oposición en bloque insta al gobierno de Lena a revisar los polémicos "foto-stop"

Más de 2.000 lenenses han mostrado fehacientemente su indignación con los "foto-stops" colocados en la entrada de Pola de Lena y en una calle del centro. Y lo han hecho después de que en unas semanas se hayan registrado más de 800 sanciones. Y ese enfado de los ciudadanos ha sido canalizado y llevado al Pleno municipal celebrado este viernes, en el que el PSOE presentaba una moción para que el Gobierno local de IU revisase el modelo. Moción que salió adelante al ser respaldado por el resto de grupos, salvo Izquierda Unida, que ahora deberá dar cumplimiento al mandato plenario.

Tras la tensa sesión plenaria, era el momento de que los portavoces de los grupos explicasen sus posturas. Javier Fernández, que ejerce como portavoz interino socialista tras la salida del Ayuntamiento de Loli Martínez, explicaba que su grupo, el proponente de la moción, lo que hice fue recoger "una demanda la ciudadanía, que se sustenta en una recogida de firmas que superan las 2.000". "Debemos buscar una solución para el problema, y que este 'foto-stop' genera varios problemas, entre ellos una situación de retenciones a la entrada de Pola de Lena", dijo. En este sentido, el edil agregó que "al haber un stop en esa entrada al concejo se acaba ralentizando la entrada del tráfico, lo que también genera un problema de seguridad". Fernández agregó que desde su grupo entienden que hay otras soluciones "que podrían hacer innecesario colocar esa señal de stop y, por lo tanto, evitar ese elevado número de sanciones que se están llevando a cabo". "Estamos trabajando en las posibilidades que existen y las pondremos sobre la mesa en las próximas comisiones para eliminar este foto-stop, porque lo que entendemos es que hay que ir hacia una restructuración del cruce y no en colocar una medida tan restrictiva y sancionadora". "No solamente estamos sancionando con dinero, también con cuatro puntos, lo que puede generar un problema a particulares y profesionales con peligro para el carnet de puntos", dijo el concejal.

Mientras, desde el grupo Compromisu, Gelos López explicó que su respaldo a la moción socialista se justifica en que "estamos a favor de que continúen los estudios de la zona, ya que no estamos convencidos de que la decisión política sea la más acertada". La concejala, exedil en el gobierno lenense en el anterior mandato, apuntó a que "se han puesto más de 800 multas, unas cifras que no se corresponden a las que la alcaldesa pretende rebajar". La edil explicó que "estamos hablando de un sistema que no es una cámara que te haga la foto, sino un vídeo a 24 horas que van visualizando los agentes en determinadas horas arbitraria y aleatoriamente", señaló.

El Partido Popular fue otro de los que apoyó modificar este "foto-stop": "Nosotros siempre defendimos que una mayor partida económica para que la Policía Local la usase en materia de seguridad, y lo han hecho en el apartado vial". "Se deben estudiar alternativas para que podamos tener una señalización legal alternativa que evite el problema que está generando el foto-stop", aseguró Fernando Secades.

Tras el Pleno, la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, usaba sus redes sociales para publicar una extensa explicación sobre el "foto-stop". Explicaciones que partían de la misma base que las argumentaciones del portavoz de IU en el Ayuntamiento, Roberto Campomanes, que defendió que "aquí lo que se pide es que la gente respete el 'stop', las señales de tráfico y que circule con precaución y cumpla las normas, el objetivo serían cero denuncias".

La regidora señaló que los dispositivos "están debidamente señalizados y anunciados para que tengan un efecto disuasorio y no recaudatorio", y agregó que "estamos insistiendo en la necesidad de cumplir el código de circulación que ya obliga a parar en un 'stop'".

En este sentido, indicó que "previamente a la instalación de la cámara de foto-stop, las infracciones y situaciones de riesgo eran elevadas, ello acreditado por un estudio previo de la Policía Local durante los diferentes días y horarios de la semana, unido a quejas de usuarios que se encontraron con situaciones de riesgo provocadas por conductores que hacían caso omiso de la señal de stop, al invadir el cruce a alta velocidad, junto con la existencia de algún accidente".

Así, una vez instalado el foto-stop, la regidora quiso dejar claro que "el sistema implantado en Lena y su gestión difiere totalmente de sistemas automatizados de control, y los casos que pueden ser constitutivos de infracción son supervisados por un policía que es el que valida la infracción". Álvarez puso sobre la mesa sus cifras de sanciones, siempre supervisadas, insistió, por un agente local, y no impuestas de forma automática. "En una media de 33.000 vehículos controlados mensualmente, el porcentaje de denuncias en febrero fue de un 0,79%, en marzo un 0,45%, en abril un 0,21% y en mayo a fecha de ayer un 0,07%", dijo, para agregar que "son cifras que para nada resultan escandalosas como algún sector quiere dar a entender".

La Alcaldesa hizo también referencia al turismo. "En cuanto al efecto disuasorio entre los visitantes, estos deben de tener la misma preocupación que tendrían si se desplazan a otros sitios de la geografía nacional siempre y cuando cumplan con las normas, y en Lena, al estar todo bajo el criterio de un policía, la situación no ha variado, sino que los casos flagrantes que antes no se detectaban, ahora sí se acreditan, y son los que son denunciados", puntualizó, para añadir que "el número de denuncias y el porcentaje de infracción desde que se instaló este sistema de apoyo a la Policía Local indica que no hay nada que temer, y solo quien vulnera totalmente la norma, acaba con una sanción".

Gema Álvarez defendió que "que exista un mayor número de denuncias al principio es absolutamente normal, como pasa con cualquier tipo de medida hasta que esta se toma en serio, y demuestra que las denuncias son residuales, y que el grado de cumplimiento es elevado, a fecha actual". Además, indicó que "la configuración de cruce es la misma que en los últimos cuarenta años y la Policía Local no detecta un aumento significativo de retención". La regidora, además, descartó algunas de las alternativas propuestas: "la implementación de semáforos, como se plantea en algunos foros, supondría una mayor ralentización del tráfico. Sustituir el 'stop' por un ceda el paso generaría mayor inseguridad en la intersección, y mayor riesgo para los pasos de peatones próximos, al invadir con menor precaución la calzada de Hermanos Granda, los conductores procedentes de Celso Granda".