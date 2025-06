San Xuan, al completo: Descubre aquí las actividades para las patronales mierenses

Llega junio y, con él, las fiestas más esperadas en Mieres: las de San Xuan. Las patronales mierenses durarán en esta edición doce intensos días, arrancando el 13 de junio a las 12:00 horas con el "barrenazu" y con un colofón, el 24 de junio, que protagonizará el turonés Alfredo González, que estrenará su último proyecto "Sólo". Entre medias, un sinfín de actividades musicales, deportivas y culturales para todas las edades.

Durante las patronales habrá fechas marcadas en rojo, como las ya adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA. "Camela" es la gran atracción musical de San Xuan 2025, con un concierto que tendrá lugar en el parque Jovellanos después de la foguera. Pero antes habrá mucha música. Sin ir más lejos, el 13 de junio, cuando el oncólogo Emilio Esteban dará el pregón y arrancarán el programa de "Conciertos 33600" y el "Mieres Underground", que se extenderán todo el fin de semana en la plaza de La Libertad. También habrá orquestas ese fin de semana, con "Galilea" en el Jovellanos, el viernes, y la archiconocida "París de Noia", en Barredo, el sábado 14.

Una actuación de "París de Noia". / LNE

Un día más tarde tendrá lugar "la foguerina", la gran fiesta infantil en la plaza del Ayuntamiento. No será la única actividad para los más pequeños, ya que están previstas atracciones como el Show de Susana (19 de junio), espectáculos artísticos y de magia, y el ferial infantil, que tras un año en Oñón volverá a ubicarse en El Batán. Habrá también hinchables gratuitos (17 de junio) o un taller de DJ, el 18 de junio.

No faltarán tampoco en el programa citas tradicionales como el encuentro con "La Mina canta Unida" (13 y 14 de junio), el concurso de escanciadores (19 de junio) o el de entibadores (21 de junio). Ni el homenaje anual a Juanín de Mieres, que será el miércoles 18 de junio.

El segundo fin de semana también tendrá mucha música y actividad. Desde el concierto de "Soziedad Alkoholika", con "Me fritos and the gimme cheetos" y "Blast Open", que será el viernes 20 en Barredo, al recital que ofrecerá Marisa Valle Roso al día siguiente en el parque Jovellanos, pasando por las orquestas "Grupo Tekila" (viernes) y "La última Legión" (sábado), también en el parque.

El lunes 23 de junio, víspera de San Xuan, la jornada estará cargada de tradición. Desde las ocho de la tarde, los grupos de baile de Mieres (Ruxidera, L’Artuxu y Prau Llerón) se encargarán de enramar las fuentes mientras por Mieres suena la música de la Banda de Gaites del concejo. Pasadas las once de la noche comenzará el espectáculo de fuegos artificiales, que se lanzarán desde Barredo. Y, a medianoche, la plaza del Ayuntamiento se llenará como cada año para ver la gran foguera de San Xuan y bailar la danza prima. Y, de ahí, rápido al parque Jovellanos, porque a la una zarpará el amor con "Camela".